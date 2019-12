Les Reds enfument les Foxes dans leur terrier

Cinq jours après sa victoire en finale de la Coupe du monde des clubs, Liverpool a dominé et dégommé Leicester à la suite d'un match parfaitement maîtrisé (0-4). Avec cette victoire, la huitième de suite en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp filent doucement mais sûrement vers le titre.

Leicester 0-4 Liverpool

Bobby la pointe

Leicester,

Le 26 décembre 2015, alors que lesse dirigeaient, sans le savoir, vers le premier titre de champion de leur histoire, ils s'inclinaient à Anfield, mais restaient leaders. Ce jeudi soir, quatre ans après les faits, Leicester et Liverpool s'affrontaient à nouveau le jour du Boxing Day. Et si les hommes de Jürgen Klopp ont encore dominé Leicester (0-4), grâce à des performances XXL de Roberto Firmino et Trent Alexander-Arnold, ce sont eux qui foncent cette fois-ci vers le titre de champion d'Angleterre. Car après cette victoire acquise au prix d'un match appliqué et ô combien maîtrisé, plus rien ne devrait empêcher lesde rester en tête jusqu'à la dernière journée.Comme souvent, lessont les premiers à se mettre en évidence. D'abord, sur une frappe d'Alexander-Arnold, captée en deux temps par Kasper Schmeichel, puis sur un centre fuyant que Mané ne reprend pas suffisamment bien pour punir Leicester dès l'entame (1). Le pressing de Liverpool fait mal à la première relance de leur adversaire et James Maddison, exilé sur le côté gauche, a du mal à être trouvé. Heureusement, les appels de Jamie Vardy obligent la défense desà être sur ses gardes. Celle de Leicester l'est un peu moins quand Mohamed Salah se présente face à Schmeichel, avant de manquer le cadre (10).