Les recettes fiscales des pays de l'OCDE en nette hausse en 2021

Les recettes fiscales des pays de l'OCDE ont connu un net rebond en 2021, année de reprise économique après le choc de la pandémie de Covid-19 de 2020, selon des données publiées mercredi.

"Les recettes fiscales ont progressé en moyenne de 12,8% (...) dans les pays de l'OCDE entre 2020 et 2021 à la faveur du rebond des économies, soit un rythme plus élevé que la croissance du PIB nominal post-COVID (10,5%), détaille l'Organisation de la coopération et du développement économiques.

"L'impôt sur les bénéfices des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ont été les moteurs du redressement des recettes fiscales en 2021", ajoute l'institution internationale basée à Paris.

D'un pays à l'autre, le poids des recettes fiscales est très variable.

Au Mexique, elles représentent l'équivalent de 16,7% du Produit intérieur brut (PIB), mais elles atteignent près de 47% du PIB au Danemark, et plus de 45% en France.

En moyenne, les revenus tirés des impôts équivalaient à un gros tiers (34,1%) du PIB des pays de l'OCDE, un pourcentage en hausse de 0,6 point par rapport à 2020.

D'une année à l'autre, le ratio recettes fiscales/PIB a progressé dans 24 des 36 pays pour lesquels l'OCDE dispose de données et il a diminué dans onze Etats.

"C'est en Norvège que la hausse en 2021 a été la plus importante, puisque le ratio impôts/PIB de ce pays a augmenté de 3,4 points grâce à l'accroissement des recettes de l'impôt sur les sociétés", détaille l'OCDE.

A l'inverse, le poids des recettes fiscales a reculé de plus de deux points en Hongrie.

Il a très peu varié en France, où il est passé de 45,34% du PIB en 2020 à 45,15% en 2021.

Un poids conséquent qui place l'Hexagone au deuxième rang du classement des prélèvements obligatoires, derrière le Danemark et devant l'Italie (43,29% du PIB) et la Belgique (42,01%).

"Le redressement des recettes fiscales en 2021 reflète la vigueur des économies de l'OCDE au sortir de la pandémie", a commenté Grace Perez-Navarro, directrice du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE.

Mais "il est toutefois à craindre que ce rebond soit de courte durée, compte tenu de la montée des vents contraires soufflant sur l'économie mondiale", au premier rang desquels l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie, précipitées par la guerre lancée par la Russie en Ukraine.