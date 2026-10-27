« Les réactions ont été tellement méchantes » : Jérémy Mathieu revient sur sa photo chez Intersport

D’international français à Intersport, et alors ? En avril 2025, Jérémy Mathieu avait fait parler de lui sur les réseaux sociaux, près de cinq ans après s’être retiré des terrains professionnels. Son fait d’arme ? Avoir été pris en photo dans sa nouvelle tenue d’employé chez Intersport, dans le Sud de la France.

« Cette photo a tellement fait le buzz que, le lendemain, il y avait plein de journalistes devant le magasin. Tout le monde m’attendait, mais heureusement, c’était mon jour de repos. Intersport avait même dû publier un communiqué, rejoue-t-il dans un grand entretien à lire mercredi matin sur sofoot.com. Les réactions ont été tellement méchantes. C’est typiquement français : ici, on ne parle que d’argent. Il n’y a aucun côté humain. Après, on se demande pourquoi la France ne tourne pas rond. Je ne veux pas entrer dans la politique, parce que chacun a ses opinions, mais c’est compliqué. » …

SF pour SOFOOT.com