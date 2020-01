Alors que le dessin animé Ratatouille faisait du rat parisien le meilleur ambassadeur du savoir-vivre à la française, la multiplication perçue ces derniers temps du nombre de nuisibles dans la capitale est devenue un enjeu des élections municipales. Leur population croît et décroît avec les saisons, mais y a-t-il vraiment plus de rats d'une année sur l'autre ? Les vidéos chocs publiées, sur Twitter notamment, illustrent-elles une dégradation réelle de la situation ? Quelles mesures sont prises pour limiter les nuisances ? Les réponses de Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris en charge de la propreté et de la gestion des déchets.Le Point : Comment évaluez-vous la progression du nombre de rats à Paris ?Paul Simondon : Elle ne peut être sérieusement évaluée que par l'évolution des signalements et des interventions que nous réalisons chaque année. L'évolution se fait bien davantage au cours de l'année selon la température extérieure que d'une année sur l'autre, ou lors d'événements climatiques exceptionnels.Cette présence pose-t-elle un problème sanitaire ? Cela pose-t-il également un problème d'attractivité touristique ?Les rats ne constituent pas un problème sanitaire à Paris et évitent les contacts directs avec l'homme. Nous prenons néanmoins le sujet très au sérieux, notamment en matière d'attractivité touristique, mais avant tout pour le cadre de vie des Parisiens, pour la situation de nos parcs, jardins et espaces...