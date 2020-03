Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Raptors gâchent le retour de Curry, les Clippers s'amusent à Houston Reuters • 06/03/2020 à 10:41









Les Raptors gâchent le retour de Curry, les Clippers s'amusent à Houston par Hugo Chalmin (iDalgo) Seulement quatre rencontres étaient au programme la nuit dernière en NBA mais le spectacle était au rendez-vous. En particulier du côté de San Francisco puisque Stephen Curry faisait son grand retour sur les parquets après sa fracture de la main gauche en octobre 2019. Le meneur de Golden State était donc présent hier soir contre les Raptors pour ce remake des dernières finales NBA. Auteur d'un match correct avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes décisives, il n'a pu porter les siens vers la victoire. Grâce notamment à un Norman Powell à 37 points (record en carrière), Toronto est allé s'imposer 121-110. Un succès qui permet aux Canadiens d'assurer leur place pour les Playoffs. À Houston, les Clippers se sont promenés dans ce choc de la Conférence Ouest. Les hommes de Doc Rivers ont écrasé les Rockets sur le score de 120 à 105. Kawhi Leonard a dominé la rencontre avec 25 points tandis que James Harden est passé complètement à côté de son match. Le MVP de la saison 2017-2018 a inscrit 16 points, à 4 sur 17 au tir et 0 sur 8 à trois points. Parmi les autres rendez-vous de la nuit, les Sixers assurent à Sacramento (125-108) et les Nuggets viennent à bout de Charlotte (114-112).

