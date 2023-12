Les Rangers annulent leur match à cause de l’autoroute bloquée

En Écosse, on applique la règle : pas de football sans les supporters.

La tempête Gerrit fait rage en Irlande du Nord et en Écosse. Le Nord de la Grande-Bretagne est frappé par la neige, des vents violents et de fortes pluies et notamment l’autoroute A9. C’est cette route qui empêche les supporters des Rangers de se rendre à l’Ibrox Stadium. À cause de cela, les Gers ont annulé la rencontre : « Bien que la pelouse soit en bon état et prête à accueillir le match, les conditions météorologiques défavorables sur l’A9 empêchent nos visiteurs d’atteindre Glasgow. » …

LP pour SOFOOT.com