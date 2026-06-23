Les raisons de la (très) longue interruption de France-Irak

Le bazar complet. Près d’une heure et demie après l’interruption de France-Irak, le jeu n’a toujours pas repris à Philadelphie. Et la règle ici est simple : s’il y a un éclair dans un rayon de 13 kilomètres du stade, tout événement sportif est immédiatement arrêté . Il faut ensuite attendre que la foudre ne frappe plus durant les 30 minutes suivantes pour que le sport puisse reprendre ses droits.

Pas de seuil fixé par la FIFA

À noter que dans ce cas exceptionnel, la FIFA n’a pas vraiment de règle écrite : pas de durée maximum, chaque situation est étudiée cas par cas. D’où les reports successifs qui nous creusent actuellement les cernes.…

TJ pour SOFOOT.com