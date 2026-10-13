Les raisons de l'expulsion de Michael Olise

Jeu de main, jeu de vilain. Le match nul entre Viking et le Bayern (3-3) n’a pas été seulement marqué par le résultat, mais également par l’expulsion de Michael Olise à la 74 e minute de jeu alors que les Bavarois venaient de reprendre l’avantage quelques minutes plus tôt.

Un geste incompréhensible

L’international tricolore s’est illustré et pas de la meilleure des manières en se rendant coupable d’un ceinturage sur Henrik Heggheim après avoir perdu le ballon et une montée dans les tours avec le capitaine de la formation norvégienne, Zlatko Tripić. Deux évènements qui ont valu un premier carton jaune à Olise. Particulièrement remonté, le joueur de 24 ans s’est alors saisi du ballon au sol qu’il a balancé dans le visage de Tripić .…

LB pour SOFOOT.com