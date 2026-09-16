Les quarantenaires de Fluminense dans le dernier carré de Libertadores

Les quarantenaires de Fluminense dans le dernier carré de Libertadores

Y a plus d’âge pour la retraite dans le foot ! Qualifié pour pour les demi-finales de Copa Libertadores, bien que battu en Argentine contre Platense (2-1, mais 2-0 pour les Brésiliens à l’aller), Fluminense peut remercier ses anciens , notamment ses quarantenaires.

Avec un trio Fabio-Thiago Silva-Hulk qui cumule 126 balais (128 fin septembre) aligné au coup d’envoi, on ne peut pas dire que Fluminense jouait à fond la carte de la jeunesse .…

JF pour SOFOOT.com