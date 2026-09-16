 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les quarantenaires de Fluminense dans le dernier carré de Libertadores
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 13:33
Ajouter Boursorama à vos sources

Les quarantenaires de Fluminense dans le dernier carré de Libertadores

Les quarantenaires de Fluminense dans le dernier carré de Libertadores

Y a plus d’âge pour la retraite dans le foot ! Qualifié pour pour les demi-finales de Copa Libertadores, bien que battu en Argentine contre Platense (2-1, mais 2-0 pour les Brésiliens à l’aller), Fluminense peut remercier ses anciens , notamment ses quarantenaires.

Avec un trio Fabio-Thiago Silva-Hulk qui cumule 126 balais (128 fin septembre) aligné au coup d’envoi, on ne peut pas dire que Fluminense jouait à fond la carte de la jeunesse .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Todos somos caballas », le t-shirt qui tend toute l’Espagne
    « Todos somos caballas », le t-shirt qui tend toute l’Espagne
    information fournie par So Foot 16.09.2026 13:22 

    Un t-shirt, trois joueurs qui préfèrent le cacher, un international marocain pris à partie sur les réseaux et un Barça qui dit non merci. L’opération de soutien aux habitants de Ceuta de la Ligue espagnole, lancée lors de cette sixième journée de Liga, devait rassembler ... Lire la suite

  • Tirage de cheveux et expulsion pour Bennacer
    Tirage de cheveux et expulsion pour Bennacer
    information fournie par So Foot 16.09.2026 12:56 

    Les nerfs sont tendus dans le Golfe en ce moment. Après les chants de “supporters” rappelant le nom de Diogo Jota, Galtier qui adresse un doigt d’honneur ou Ronaldo qui donne un coup de coude, c’est maintenant au tour d’Ismaël Bennacer (et Crysencio Summerville) ... Lire la suite

  • L'épouse de Ronald Koeman est décédée
    L'épouse de Ronald Koeman est décédée
    information fournie par So Foot 16.09.2026 12:32 

    Triste jour aux Pays-Bas. Après un combat de plus de quinze ans contre un cancer du sein, Bartina Koeman-Boddeveld, l’épouse de Ronald Koeman est décédée . L’ex-sélectionneur des Oranje l’a annoncé ce mercredi matin sur son compte Instagram : « C’est avec une profonde ... Lire la suite

  • Bologne chance de coach
    Bologne chance de coach
    information fournie par So Foot 16.09.2026 12:16 

    Un point sur douze, ça se paye cash. À peine quatre journées après le lancement de la saison de Serie A, Bologne change de coach. Les Rossoblù ont en effet annoncé la fin de leur collaboration avec leur entraîneur, Domenico Tedesco. Le Belge est déjà le deuxième ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank