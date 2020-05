Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les producteurs pétroliers insolvables n'auront pas accès aux programmes de la Fed, déclare Kaplan Reuters • 06/05/2020 à 19:07









LES PRODUCTEURS PÉTROLIERS INSOLVABLES N'AURONT PAS ACCÈS AUX PROGRAMMES DE LA FED, DÉCLARE KAPLAN SAN FRANCISCO (Reuters) - Les entreprises américaines insolvables ou trop endettées, y compris les producteurs pétroliers et les sociétés de services pétroliers, ne pourront pas bénéficier du programme de prêts d'urgence de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi le président de l'antenne de Dallas de la banque centrale, Robert Kaplan. "Ce doit être un prêt qui aurait déjà passé les standards de prêt des banques", a déclaré Robert Kaplan dans une interview sur Yahoo Finance, ajoutant que seules les entreprises solvables obtiendront des prêts. "Si vous êtes une entreprise qui est plus fortement endettée que cela, préoccupée par l'insolvabilité et d'autres problèmes de crédit (...), elle ne pourra pas accéder à ces programmes", a-t-il dit. "Il y aura un nombre important de faillites, de restructurations, qui devraient avoir lieu en raison de l'arrêt d'une grande partie de la production (de pétrole)", a ajouté Robert Kaplan à propos spécifiquement du secteur pétrolier américain, lourdement endetté et confronté à une chute brutale des cours du brut. (Ann Saphir, Blandine Hénault pour la version française)

