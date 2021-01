Les producteurs de vins et cognacs français s'inquiètent des nouvelles taxes Trump

Malgré ce qu'avait annoncé la semaine dernière Washington, les taxes Trump sur les exportations de vins et cognac français entrent bien en vigueur mardi 12 janvier. Les exportations de vins et spiritueux français aux Etats-Unis devraient chuter d'un milliard d'euros par an, s'alarme la filière.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED DUFOUR )

Alors que Washington avait annoncé la semaine dernière que les taxes annoncéesle 31 décembre par l'administration Trump dans le cadre de son différend avec l'UE sur les aides publiques à Airbus et Boeing étaient suspendues, le service américain des douanes a indiqué lundi soir qu'elles entreraient bien en vigueur mardi 12 janvier.

Ces droits de douane de 25% s'appliquent désormais aux vins en vrac, vins de plus de 14 degrés et spiritueux à base de vin comme le cognac et l'armagnac . Jusqu'ici, ils ne touchaient que les vins tranquilles (non effervescents) de moins de 14 degrés, conditionnés en bouteilles de moins de deux litres. Seuls les champagnes et vins mousseux sont exemptés de taxes.

Cette hausse des taxes concerne également les pièces détachées des avions, qui sera de l'ordre de 15%.

Un milliard d'euros de manque à gagner

"C'est dramatique pour la filière viticole française qui avait exporté pour 1,2 milliard d'euros en 2019", s'est alarmé auprès de l' AFP César Giron, président de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS).

Le manque à gagner pour la filière viticole hexagonale à la suite de la première vague de droits de douane de 25%, appliqués depuis la mi-octobre 2019 sur les produits français, était déjà chiffré à quelque 700 millions d'euros. Leur extension devrait augmenter ce chiffre "de quelque 300 millions d'euros".

"Et c'est très grave pour le cognac", pour lequel les Etats-Unis sont un marché vital, ajoute un professionnel . Près d'une bouteille de cognac français sur deux est en effet commercialisée aux Etats-Unis, où le marketing vise beaucoup les rappeurs et 'hipsters' ainsi que les clientèles afro-américaines et hispaniques. Même s'il n'était pas visé par la première salve de taxes, le cognac a déjà subi un recul outre-Atlantique en 2020, probablement en raison de la fermeture des bars, restaurants et clubs durant la pandémie, car il est surtout consommé en cocktail : les ventes y ont reculé de 4% en volume à 7,2 millions de caisse, et de 17% en valeur à 1,1 milliard d'euro sur les 10 premiers mois de 2020.

Globalement, sur cette période, la France a vu ses exportations de vins non effervescents vers les États-Unis reculer de 8% en volume et de 25% en valeur, à respectivement 11,7 millions de caisses, et 740 millions de d'euros, indique la FEVS.

Or, les boissons alcoolisées constituent l'un des points forts des exportations françaises , au deuxième poste excédentaire du commerce extérieur juste derrière l'aéronautique et les États-Unis sont le premier marché de la viticulture et du négoce à l'exportation.

Bercy promet des aides

Face à de tels enjeux, le gouvernement devrait prochainement annoncer des aides aux viticulteurs, affirme Le Figaro . Le ministre de l'Economie s'est dit "favorable et ouvert à des compensations et à des mesures d'aides".

Les viticulteurs pourraient bénéficier de l'indemnisation à hauteur de 20% du chiffre d'affaires mensuel, jusqu'à 200.000 euros, mise en place fin 2020 pour les entreprises affectées par la crise du Covid-19

Bercy travaille également avec les banques et Bruxelles pour reporter d'un an le début du remboursement des Prêts garantis par l'Etat (PGE) accordés aux entreprises pénalisées par la crise. Le ministère de l'Economie envisage par ailleurs de renforcer le soutien à l'export et à la compétitivité de la filière française.