Les producteurs d'oeufs polonais et lituaniens interrogés par les Etats-Unis sur la possibilité d'exportations

Une cliente achète trois oeufs emballés dans un sachet plastique, dans une "bodega" du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les associations polonaises et lituaniennes de volaille ont déclaré vendredi avoir été approchées par les États-Unis pour y exporter des oeufs face à la pénurie, tout en mentionnant des obstacles potentiels, de nature commerciale et vétérinaire.

La multiplication des foyers de grippe aviaire dans les élevages aux Etats-Unis a transformé les oeufs en denrée chère - et rare dans ce pays. Selon le ministère américain de l'Agriculture, la maladie a jusqu'ici entraîné l'euthanasie de plus de 30 millions de poules pondeuses.

"Dès le mois de février, l'ambassade américaine à Varsovie a demandé à notre organisation si la Pologne serait intéressée par l'envoi d'œufs sur le marché américain", a indiqué à l'AFP Katarzyna Gawronska, la directrice de la Chambre polonaise de producteurs de volaille et de d'aliments pour animaux.

Le président de l'Association lituanienne Gytis Kauzonas a également indiqué à l'AFP avoir obtenu une demande similaire.

"Notre association a été contactée par l'ambassade américaine il y a plusieurs semaines pour savoir s'il était possible d'exporter des oeufs de Lituanie vers les Etats-Unis", a-t-il déclaré.

Les deux responsables ont cependant signalé des obstacles aux exportations potentielles vers le marché américain aussi bien de nature commerciale que vétérinaire.

"Il est difficile pour nous de faire des déclarations fermes sur les volumes, car la situation sur les marchés polonais et européen est très tendue", a déclaré Mme Gawronska.

"Il y a une pénurie d'oeufs dans de nombreux pays", a-t-elle dit, ajoutant que "la question clé serait de savoir quelles conditions financières seraient offertes par les Américains".

L’Association lituanienne de la volaille a déclaré que les marchés des pays baltes et de l'UE seraient une priorité pour les producteurs d'oeufs locaux.

"Les exploitations ont des accords et des contrats à long terme et il sera assez difficile de trouver une production supplémentaire pour l'exportation", a déclaré M. Kauzonas, "d'autant plus que la demande d'œufs est actuellement forte en Europe également.

Il a également souligné que les exportations de produits tels que les oeufs aux Etats-Unis demandent des autorisations vétérinaires américaines spéciales.

"Habituellement, il faut des années pour obtenir un tel permis, mais compte tenu de la situation, tout est possible, je pense", a-t-il dit.