Les proches de Pogba à l’origine de sa séquestration, selon de nouveaux messages

Avec de tels amis, il n’aura plus jamais besoin d’ennemis.

Empêtré dans une affaire de dopage, on en oublierait presque que Paul Pogba est également au cœur d’une autre affaire qui n’a toujours pas connu de dénouement. En mars 2022, cinq de ses proches (trois amis d’enfance et deux connaissances du quartier) auraient organisé sa séquestration, pendant laquelle deux braqueurs lui auraient demandé treize millions d’euros. Si les proches ont longtemps nié être impliqués, des messages découverts par l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et révélés en partie par l’Equipe laissent penser le contraire. « Il faut taper fort ! » , lançait ainsi Adama C., l’un des suspects, le 10 mars 2022, en espérant soutirer « 25 millions » à Paul Pogba. Autre proche concerné, Mamadou M. répondait alors viser un million chacun et lui proposer de gérer son image. Tout doit alors se passer « dans les dix jours » , disent les deux hommes, ce qui coïncide avec la date de la séquestration.…

QF pour SOFOOT.com