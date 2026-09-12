Les prochains adversaires de l'OM et de l'OL en confiance avant la Ligue Europa

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Prochain adversaire de l’OM ce jeudi en Ligue Europa, Beşiktaş n’a fait qu’une bouchée du pauvre promu Erzurumspor (3-0) , pour le compte de la cinquième journée de la Süper Lig Turque. Le club stambouliote a pu compter sur Leandro Trossard, buteur pour la première fois avec son nouveau club. Après sa défaite à Rennes (0-1), l’OM se déplace ce jeudi en Turquie (coup d’envoi à 21 heures).

Le meilleur buteur de Ligue 2 marque en Belgique

Prochain adversaire de Lyon (mercredi à 21 heures), Anderlecht a eu plus de mal en Championnat belge . Le club de Bruxelles s’est finalement imposé (1-0) sur la pelouse de Malines, qui n’a toujours pas gagné en Pro League. L’ancien Troyen Tawfik Bentayeb, meilleur buteur en Ligue 2 la saison passée, a marqué le seul but d’une rencontre également disputée par l’ancien stéphanois Léo Pétrot et l’ancien strasbourgeois Andrew Omobamidele. Le défenseur fut même le capitaine du Racing lors de la 2 e journée de Ligue 1 contre Lens. Foutu football moderne.…

UL pour SOFOOT.com