Les prix des timbres augmenteront de 6,8% en moyenne début 2025, annonce La Poste

Un employé de l'imprimerie de Boulazac (Dordogne) vérifie la qualité de timbres spécialement édités par La Poste pour les Jeux olympiques de Paris-2024, le 7 mars 2024 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les prix d'affranchissement des courriers et colis augmenteront en moyenne de 6,8% au 1er janvier 2025, avec notamment une hausse de 7,8% pour la lettre verte, qui passera à 1,39 euro, contre 1,29 aujourd'hui, a annoncé La Poste mercredi.

Le prix d'une lettre recommandée de 20g sera porté de 5,36 à 5,74 euros, soit une hausse de 7,1%, a ajouté La Poste, expliquant que "ces évolutions permettent d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier".

Les tarifs du service postal universel, qui garantit notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants, avaient augmenté de 8,3% en moyenne début 2024, le timbre vert - au prix inchangé deux années auparavant - passant notamment de 1,16 euro aux 1,29 actuellement en vigueur. En deux ans, il prend donc 19,8%, et la lettre recommandée, 18,8%.

Les clients du service de timbre en ligne, à imprimer chez-soi, payeront 1,35 euro pour une lettre verte.

Parmi les autres produits, la lettre internationale passera de 1,96 à 2,10 euros en 2025; la lettre "services plus" pour "les envois de documents les plus importants nécessitant des notifications de suivi" passe de 2,99 euros à 3,15 (+5,4%); et les tarifs des colis Colissimo pour les particuliers augmentent en moyenne de 5,2% "toutes destinations confondues", selon un communiqué du groupe public.

Les services proposés aux entreprises, du "courrier industriel" (pour les grands volumes d'envoi) et du marketing direct, augmenteront respectivement de 5,8% et de 3,1%.

Parmi les prix qui n'évoluent pas figurent ceux du suivi du courrier (à 50 centimes) ou de la e-lettre rouge qui a remplacé en 2023 le timbre rouge pour les lettres urgentes devant être livrées le lendemain (1,49 euro).

La hausse des prix n'entraîne pourtant pas d'augmentation "du budget des ménages" pour les services postaux, fait valoir La Poste.

"En 2024, le budget d'un ménage en produits postaux représente 29 euros par an en moyenne, soit 0,1 % de son budget annuel", indique le groupe. "Compte tenu de la baisse d'envois de courriers, cette dépense en produits postaux devrait s'afficher en diminution de 3% en 2025" alors qu'elle était encore de 48 euros en 2015.