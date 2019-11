Les prix des biens et services plus chers en France que la moyenne européenne (étude)

Les prix des biens et services en France sont globalement supérieurs à la moyenne européenne, sauf en matière de santé et de communications, selon une note de l'Insee publiée mercredi.

En moyenne, tous postes de dépenses confondus, la France se situe au 10e rang de l'Union européenne pour le niveau relatif des prix. Ils sont 7% au dessus de la moyenne européenne, selon cette publication qui évalue les différences de niveaux de consommation et de prix en Europe en 2018.

Seuls les prix pratiqués en France dans la santé et les communications sont inférieurs (de 2 à 3%) à la moyenne observée dans l'Union européenne.

Pour les dépenses de communication, l'Insee explique cette situation par "la concurrence entre opérateurs et la généralisation d'offres groupées" dans les télécoms. Pour la santé, l'institut ne donne pas d'explication, mais l'organisation du système français fait que les prix des actes médicaux et des médicaments sont en partie encadrés, ce qui pourrait justifier ces prix inférieurs.

Les prix français sont plus élevés notamment pour les postes de dépenses "hôtels, cafés, restaurants", "alimentation", "boissons alcoolisées, tabac, narcotiques" ou encore "logement, eau, électricité, gaz".

Malgré ces prix élevés, la consommation effective des ménages français est supérieure de 7% à la moyenne de l'UE, indique par ailleurs l'Insee.

La France fait ainsi partie des 10 pays de l'ouest et du nord de l'Europe (incluant notamment le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark) dont la consommation en volume par habitant est la plus importante.

Les consommations de biens et services de santé et d'éducation y sont parmi les plus élevées, alors qu'à l'inverse, les ménages français consomment relativement moins que leurs voisins européens pour les vêtements et les chaussures, l'ameublement et l'équipement ménager, ou encore les hôtels, cafés, restaurants.

Ces niveaux de consommation effective incluent les dépenses directes des ménages mais aussi celles prises en charge par les administrations publiques.

Globalement, les écarts de niveaux de consommation évoluent du simple au double entre les pays de l'UE, tandis que les niveaux de prix varient dans un rapport de un à trois.

Toutefois, depuis 1995, ces écarts se sont réduits, dans un mouvement de convergence continu, sauf entre 2009 et 2015, années marquées par la crise financière mondiale.