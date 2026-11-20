par Liangping Gao et Ryan Woo

Les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser moins que prévu cette année , mais leur baisse devrait se poursuivre jusqu'en 2027, alors que le secteur immobilier, en crise, peine à trouver un plancher face à un stock élevé de logements et à de faibles perspectives de revenus, selon un sondage Reuters.

Les prix devraient désormais baisser de 2,8% cette année, contre une baisse de 3,4% prévue lors d'un sondage réalisé en août. Pour 2027, ils devraient reculer de 0,5%, soit un peu plus que la baisse de 0,3% prévue en août, selon cette enquête menée du 10 au 19 novembre.

Les investissements immobiliers devraient chuter de 22,0% cette année, soit une baisse plus marquée que les 20,0% prévus en août, tandis que les ventes devraient reculer de 14,0%, contre 10,0% précédemment.

Les prix des logements neufs devraient rester dans une phase de stabilisation en 2027, les projets de haute qualité dans les grandes villes s'avérant plus résistants, a déclaré Huang Yu, analyste à la China Index Academy.

"La reprise des prévisions de revenus des ménages prendra du temps", a déclaré Huang, ajoutant que certaines villes présentant un stock élevé de logements seront contraintes de baisser leurs prix.

Les villes de premier rang se sont déjà stabilisées , a déclaré Lu Zhe, économiste en chef chez Soochow Securities, ajoutant que les villes de deuxième et troisième rangs devraient retrouver l'équilibre plus rapidement au cours des deux prochaines années, à mesure que l'offre de logements neufs continuera de se réduire.

Le secteur immobilier, autrefois moteur de la croissance économique, a fait l'objet d'une série de mesures de soutien, notamment des subventions sur les intérêts hypothécaires pour les primo-accédants, mais n'a montré que peu de signes d'amélioration. Selon les analystes, la baisse persistante des prix signifie que le secteur restera probablement un frein à l'économie.

En août, les autorités ont appelé les promoteurs à vendre les logements achevés, afin de les inciter à ne plus compter sur les fonds perçus auprès des acheteurs avant l'achèvement des projets. Depuis des décennies, les promoteurs ont recours à un modèle de prévente , consistant à vendre des logements avant qu'ils ne soient prêts à être livrés, pour financer des opérations à forte rotation, alimentées par l'endettement.

Fitch Ratings s'attend à ce que le secteur de la construction résidentielle se détériore encore davantage en 2027, car le passage à la vente de logements achevés et la surveillance plus stricte du produit des ventes allongent les cycles de trésorerie des promoteurs et les dissuadent de reconstituer leurs réserves foncières, a déclaré Lulu Shi, directrice des notations d'entreprises pour la région Asie-Pacifique chez Fitch Ratings.

La baisse de la valeur des biens immobiliers érode le patrimoine des ménages, incitant les propriétaires à épargner plutôt qu'à dépenser, en particulier dans un contexte de faiblesse du marché de l'emploi et de faible croissance des salaires.

Les bilans des ménages continuaient de se contracter dans le cadre d'un processus qui "pourrait durer plus longtemps que ne le prévoit le marché", a déclaré Gao Yuhong, directeur des notations d'entreprises chez CSCI Pengyuan Credit Rating.

Le principal risque en 2027 réside dans le fait que, si les exportations ralentissent et que les perspectives en matière d'emploi et de revenus ne s'améliorent pas de manière significative, la proportion d'acheteurs adoptant une attitude attentiste pourrait encore augmenter, a déclaré Gao.

(Autres articles issus de l'enquête mondiale de Reuters sur le logement du quatrième trimestre)

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