Les prix de l'immobilier de parking grimpent en Île-de-France

Ils baissent en revanche dans plusieurs arrondissements de Paris.

Un parking souterrain en banlieue parisienne. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Les prix de l'immobilier de parking ont poursuivi leur hausse en Île-de-France en 2020, selon le traditionnel baromètre de Monsieur Parking, une entreprise spécialisée dans l'immobilier de parking, diffusé par Le Parisien lundi.

Selon les chiffres de Monsieur Parking, les loyers mensuels pour une place de parking ont ainsi augmenté de près de 6% à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise), à Moissy-Cramayel, Vaires-Sur-Marne ou Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Au total, une soixantaine de ville d'Île-de-France connaissent des augmentations de plus de 5% . Les prix à la vente ont également tous augmenté, avec une cinquante de villes qui ont connu des hausses de plus de 5%, à l'instar de Saint-Mandé, Issy-les-Moulineaux, Nogent-sur-Marne, Puteaux ou encore Fontenay-sous-Bois et le Kremlin-Bicêtre.

Paris est la seule ville épargnée par cette montée des prix , certaines arrondissement enregistrant même une baisse. Dans les 1er et 8e arrondissements, les loyers ont ainsi baissé de presque 1,5%. C'est dans le 9e arrondissement que la baisse la plus importante a été relevée : -1,7%. En revanche, dans les 5e, 11e et 12e, on enregistre des augmentations de plus de 3%. Selon Charles Gérard, le patron de Monsieur Parking interrogé par Le Parisien , la baisse des prix s'explique par l'évolution démographique de la capitale qui a perdu 50.000 habitants sur cinq ans : "Les familles, quand elles se forment, n'y restent généralement pas, notamment à cause du prix de l'immobilier. C'est pourtant elles qui ont la plupart du temps besoin d'une voiture et donc d'une place de stationnement. Moins il y a de familles, moins il y a de besoin et donc moins de demande." Ce déclin "profite à la première et grande couronne parisienne", a-t-il ajouté.

Néanmoins, stationner dans la capitale reste cher : 155 euros en moyenne le mois à la location, plus de 34.000 euros à l'achat en moyenne, relève le quotidien.