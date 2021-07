Les prix alimentaires mondiaux en léger repli, première baisse en un an

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont régressé en juin après douze mois consécutifs de hausse, du fait principalement d'un tassement du coût des huiles végétales, indique jeudi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 124,6 points en juin, en recul de 2,5% par rapport au mois précédent.

Il demeure 33,9% plus élevé qu'un an plus tôt, en juin 2020.

"Il s'agit de la première baisse de l'indice après 12 mois consécutifs de hausses mensuelles", souligne la FAO. En mai, l'indice avait atteint son niveau le plus haut depuis septembre 2011.

Le recul de juin s'explique d'abord par la baisse des prix des huiles végétales (-9,8% sur un mois).

"Ce recul non négligeable en glissement mensuel s'explique principalement par la baisse des prix des huiles de palme, de soja et de tournesol", écrit la FAO.

"Après 12 mois consécutifs de hausse, les cours internationaux de l'huile de palme ont fléchi en juin, principalement sous l'effet des gains de production saisonniers prévus dans les principaux pays producteurs et d'un manque de renouvellement de la demande à l'importation", est-il détaillé.

Les prix des céréales se sont également repliés (-2,6% sur un mois).

"Après avoir atteint en mai leur plus haut niveau depuis janvier 2013, les prix internationaux du maïs ont reculé de 5% en juin, mais progressent encore de 72% par rapport à la même période l'année dernière", est-il souligné.

Les prix des produits laitiers reculent de 1% sur un mois, quand ceux de la viande et du sucre progressent (respectivement de 2,1% et 0,9%).