Les prix alimentaires mondiaux au plus haut depuis juillet 2011

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore progressé vigoureusement en octobre, atteignant leur plus haut niveau depuis juillet 2011, a annoncé jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 3% par rapport à septembre, à 133,2 points. Sur un an la hausse est de 31,3%, précise l'organisation dans un communiqué.

L'indicateur, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base, continue à se rapprocher de son niveau record (137,6 points), enregistré en février 2011.

Pour le cinquième mois consécutif, le prix du blé a augmenté en octobre, prenant 5% sur un mois et 38,3% sur un an. Il est à son plus haut depuis novembre 2012. Cette hausse s'explique notamment par des tensions sur l'offre en raison "de récoltes réduites dans les principaux pays exportateurs, notamment le Canada, la Russie et les Etats-Unis", selon la FAO.

Pour sa part, le prix des huiles végétales a bondi de 9,6% sur un mois, atteignant un plus haut historique. Celui de l'huile de palme a ainsi progressé pour le quatrième mois consécutif.

En revanche, l'indice FAO des prix de la viande a baissé de 0,7 % par rapport à septembre.