Les principaux disparus dans le monde en 2023

Un portrait de Silvio Berlusconi devant sa Villa San Martino, après sa mort, le 13 juin 2023 à Arcore, dans le nord de l'Italie ( AFP / GABRIEL BOUYS )

En 2023, ont disparu l'écrivain Milan Kundera, le mercenaire russe Evgueni Prigojine, l'homme politique italien Silvio Berlusconi, la chanteuse Tina Turner ou encore Matthew Perry, Chandler dans la série américaine "Friends".

JANVIER

- 07: Russell BANKS, 82 ans, romancier américain ayant écrit sur les classes populaires.

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille d'Elvis Presley, le 7 mai 2015 à Hollywood, en Californie ( AFP / Valerie MACON )

- 10: Jeff BECK, 78 ans, guitariste britannique de légende ayant commencé avec les Yardbirds.

- 10: George PELL, 81 ans, cardinal australien et ancien secrétaire à l'Economie du Vatican, condamné pour viol et agressions sexuelles sur mineurs avant d'être innocenté.

- 12: Lisa Marie PRESLEY, 54 ans, chanteuse et fille d'Elvis Presley.

Les funérailles de l'actrice italienne Gina Lollobrigida, le 18 janvier 2023 à Rome ( AFP / Tiziana FABI )

- 16: Gina LOLLOBRIGIDA, 95 ans, actrice italienne héroïne de "Fanfan la Tulipe" et "Notre Dame de Paris".

- 17: Lucile RANDON, 118 ans, soeur André, doyenne de l'humanité morte dans son sommeil.

- 18: David CROSBY, 81 ans, rockeur américain.

FEVRIER

- 03: Paco RABANNE, 88 ans, grand couturier espagnol célèbre pour ses robes en métal.

L'actrice américaine Raquel Welch, le 4 février 1976 à Paris ( AFP / - )

- 05: Pervez MUSHARRAF, 79 ans, dernier dirigeant militaire du Pakistan (1999-2008) allié-clé de Washington contre Al-Qaïda.

- 08: Burt BACHARACH, 94 ans, compositeur américain.

- 10: Carlos SAURA, 91 ans, réalisateur espagnol de "Cria Cuervos".

- 15: Raquel WELCH, 82 ans, actrice et sex-symbol d'Hollywood.

MARS

- 03: Kenzaburo OE, 88 ans, écrivain japonais prix Nobel de littérature (1994).

L'athlète américain Dick Fosbury remporte la médaille d'or avec un nouveau style de saut, le 20 octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico ( AFP / - )

- 12: Dick FOSBURY, 76 ans, athlète américain, inventeur de la technique de saut éponyme qui lui valut l'or olympique en 1968.

- 21: Claude LORIUS, 91 ans, glaciologue ayant été l'un des premiers à souligner le rôle du CO2 dans le réchauffement climatique.

- 28: Ryuichi SAKAMOTO, 71 ans, compositeur japonais pionnier des musiques électroniques et militant écologiste.

AVRIL

- 13: Mary QUANT, 93 ans, styliste des "Swinging Sixties" qui a popularisé la minijupe, le maquillage coloré et les collants à motifs.

Le pianiste américain Ahmad Jamal lors d'un concert au Festival de Jazz de Marciac, le 4 août 2016 dans le sud-ouest de la France ( AFP / Rémy GABALDA )

- 16: Ahmad JAMAL, pianiste américain eAhmad JAMALt légende du jazz à la tête de quelque 80 albums.

- 19: MOONBIN, 25 ans, star sud-coréenne du groupe de K-pop Astro.

- 25: Harry BELAFONTE, 96 ans, superstar américaine de la chanson et du cinéma, combattant pour les droits humains aux Etats-Unis et à l'étranger.

MAI

La chanteuse américaine Tina Turner en concert à Paris, le 30 mars 1987 ( AFP / Bertrand GUAY )

- 18: Helmut BERGER, 78 ans, acteur autrichien fétiche de Luchino Visconti ("Les Damnés", 1969 et "Ludwig, 1972).

- 19: Martin AMIS, 73 ans, écrivain britannique auteur d'une dizaine de romans parmi lesquels "La zone d'intérêt" (2014).

- 24: Tina TURNER, 83 ans, chanteuse américaine naturalisée suisse, "reine du rock n'roll" aux 8 Grammys.

JUIN

- 02: Kaija SAARIAHO, 70 ans, compositrice finlandaise.

La chanteuse brésilienne Astrid Gilberto lors d'un concert à La Haye, le 16 juillet 1982 ( ANP / P. STOLK )

- 05: Astrud GILBERTO, 83 ans, chanteuse brésilienne de bossa nova, première interprète de "The girl from Ipanema".

- 06: Françoise GILOT, 101 ans, artiste peintre, ancienne muse et compagne de Picasso, mère de deux de ses enfants.

- 12: Silvio BERLUSCONI, 86 ans, ancien magnat des médias et président italien du Conseil à trois reprises pendant neuf ans.

- 13: Cormac McCARTHY, 89 ans, écrivain américain auteur de "La route" (2006).

- 15: Glenda JACKSON, 87 ans, actrice britannique aux deux Oscars devenue députée travailliste (1992-2015) et ancienne ministre de Tony Blair (1997-1999).

JUILLET

- 01: Victoria AMELINA, 37 ans, écrivaine ukrainienne, mortellement blessée dans une frappe russe.

Les funérailles de la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, le 8 août 2023à Bray, au sud de Dublin ( AFP / PAUL FAITH )

- 11: Milan KUNDERA, 94 ans, écrivain franco-tchèque, auteur de "L'insoutenable légèreté de l'être".

- 16: Jane BIRKIN, 76 ans, chanteuse et actrice britannique préférée des Français.

- 21: Tony BENNETT, 96 ans, dernier grand crooner américain.

- 26: Sinead O'CONNOR, 56 ans, chanteuse irlandaise iconoclaste, interprète de "Nothing compares to you" et militante contre les abus sexuels dans l'Eglise.

AOUT

- 07: William FRIEDKIN, 87 ans, réalisateur américain de "L'Exorciste" et "French Connection"

Un portrait d'Evgueni Prigojine, fondateur et dirigeant du groupe paramilitaire russe Wagner, le 24 août 2023 à Moscou, au lendemain de l'annonce de sa mort dans un accident d'avion ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

- 23: Evgueni PRIGOJINE, 62 ans, fondateur et dirigeant du groupe paramilitaire russe Wagner, mort dans un accident d'avion qui suscite des interrogations, les Occidentaux et l'Ukraine soupçonnant une implication du Kremlin.

- 30: Mohamed AL-FAYED, 94 ans, multimillionnaire égyptien ex-propriétaire de Harrods et propriétaire du Ritz, père de Dodi, compagnon de la princesse Diana.

SEPTEMBRE

- 02: Salif KEITA, 76 ans, footballeur malien, attaquant star des clubs français de Saint-Etienne et Marseille.

Un portrait du footballeur Salif Keita, lors de ses funérailles à Bamako, le 6 septembre 2023 au Mali ( AFP / OUSMANE MAKAVELI )

- 09: Mangosuthu BUTHELEZI, 95 ans, figure éminente de la minorité zouloue d'Afrique du Sud et chef historique du parti nationaliste Inkatha.

- 15: Fernando BOTERO, 91 ans, peintre et sculpteur colombien célèbre pour ses personnages dodus.

- 25: Matteo MESSINA DENARO, 61 ans, dit "Diabolik", dernier mafieux de la vieille garde de Cosa Nostra, mort en prison.

- 28: Michael GAMBON, 82 ans, acteur britannique, le fameux "Dumbledore", directeur de l'école des sorciers de Harry Potter.

OCTOBRE

- 13: Hubert REEVES, 91 ans, astrophysicien franco-canadien célèbre vulgarisateur du cosmos.

L'astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, le 5 février 2019 à Nantes ( AFP / LOIC VENANCE )

- 13: Louise GLÜCK, 80 ans, poétesse américaine, lauréate des prix Pulitzer et Nobel de littérature 2020.

- 16: Martti AHTISAARI, 86 ans, président de la Finlande (1994-2000) et prix Nobel de la Paix (2008).

- 28: Matthew PERRY, 54 ans, acteur américain interprète de Chandler Bing dans la série "Friends".

NOVEMBRE

- 22 : Emmanuel LE ROY LADURIE, 94 ans, historien français, pionnier de l'histoire du climat.

Le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger, le 13 juin 1973 à Paris ( AFP / - )

- 29: Henry KISSINGER, 100 ans, secrétaire d'Etat américain, figure historique et controversée de la diplomatie américaine pendant la Guerre froide.

- 29: Elliott ERWITT, 95 ans, photographe franco-américain, pilier de l'agence Magnum.

- 30: Shane MACGOWAN, 65 ans, chanteur irlandais du groupe punk celtique The Pogues.

DECEMBRE

L'acteur américain Ryan O'Neal, le 6 septembre 1984 à Deauville ( AFP / MYCHELE DANIAU )

- 01: Sandra DAY O'CONNOR, 93 ans, première femme à siéger à la Cour suprême américaine nommée en 1981 par le président républicain Ronald Reagan.

- 08: Ryan O'NEAL, 82 ans, acteur américain connu pour ses rôles dans "Love Story" et "Barry Lyndon".

- 16: Cheikh Nawaf AL-AHMAD AL-SABAH, 86 ans, émir du Koweït depuis 2020.