Les principales récompenses pour les Grammy Awards 2025

Trophées des Grammy en 2018 à New York ( AFP / Don EMMERT )

Voici les principales récompenses décernées dimanche lors des Grammy Awards à Los Angeles.

La 67e cérémonie de cet équivalent des Oscars de la musique a été marquée par le triomphe de Beyoncé, qui a remporté trois Grammys, dont celui du meilleur album de l'année. Le rappeur Kendrick Lamar a également a marqué les esprits, avec cinq trophées.

- Album de l'année -

"Cowboy Carter" – Beyoncé

- Enregistrement de l'année, récompensant la performance globale d'un titre -

"Not Like Us" – Kendrick Lamar

- Chanson de l'année, récompensant les auteurs et compositeurs -

"Not Like Us" – Kendrick Lamar, auteur (Kendrick Lamar)

- Révélation de l'année -

Chappell Roan

- Meilleure prestation pop solo -

"Espresso" - Sabrina Carpenter

- Meilleur album vocal pop -

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

- Meilleur clip -

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

- Meilleur album de rap -

"Alligator Bites Never Heal" - Doechii

- Meilleure chanson de rap -

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

- Meilleure prestation de rap -

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

- Meilleur album de dance/electro -

"Brat" - Charli XCX

- Meilleur album de rock -

"Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

- Meilleur prestation de rock -

"Now and Then" - The Beatles

- Meilleur album de country -

"Cowboy Carter" – Beyoncé

- Meilleure prestation de country solo -

"It Takes a Woman" - Chris Stapleton

- Meilleure prestation de country en duo -

"II Most Wanted" - Beyonce ft. Miley Cyrus

- Meilleur album de musique du monde -

"Alkebulan II" - Matt B featuring Royal Philharmonic Orchestra

- Meilleur livre audio

"Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration" - Jimmy Carter

- Meilleur album pop latino

- "Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira