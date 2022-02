Les principales réactions à l'invasion russe en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ses homologues lituanien Gitanas Nauseda et polonais Andrzej Duda, le 23 février 2022 à Kiev ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

L'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une "opération militaire" en Ukraine jeudi, suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

- Ukraine -

"Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue d'entretiens avec des dirigeants étrangers. "Le monde doit contraindre la Russie à la paix", a-t-il déclaré.

- Etats-Unis -

Le président américain Joe Biden a dénoncé "l'attaque injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine.

Le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le 22 février 2022 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques", a dit M. Biden dans un communiqué. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté, assurant que "le monde exigerait des comptes de la Russie".

- ONU -

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres (g) et l'ambassadeur russe à l'ONU Vasily Nebenzya lors d'une séance du Conseil de sécurité, le 23 février 2022 à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine "doit s'arrêter maintenant", a imploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après une réunion en urgence du Conseil de sécurité.

"Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie!", a lancé le chef de l'ONU, visiblement éprouvé par l'annonce d'une opération militaire russe en Ukraine au beau milieu de la session du Conseil de sécurité. "C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies", a-t-il ajouté.

- Union européenne -

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, le 24 février 2022 à Bruxelles ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )

"Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et à ses femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non-provoquée et craignent pour leurs vies", ont déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel dans un texte commun.

"Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes", ont-ils averti.

"Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent", a, de son côté, déclaré à Bruxelles Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE, en soulignant que les Vingt-Sept préparaient un nouveau train de sanctions qui est le "plus sévère jamais mis en oeuvre".

- Chine -

Une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, le 24 février 2022 à Pékin ( AFP / Noel Celis )

La Chine a indiqué qu'elle "suivait de près" la situation en Ukraine, s'abstenant de condamner Moscou et appelant à éviter une escalade.

"Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle", a indiqué devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, sans condamner la Russie.

- France -

Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence, le 18 février 2022 à Bruxelles ( POOL / JOHN THYS )

"La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine", a réagi jeudi Emmanuel Macron, en appelant Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires".

"La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre", a ajouté le chef de l'Etat dans deux tweets.

- Allemagne -

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le 23 février 2022 à Berlin ( POOL / MICHELE TANTUSSI )

L'opération militaire russe est "une violation éclatante" du droit international, a dénoncé le chancelier allemand Olaf Scholz

- Royaume-Uni -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson au Parlement, le 23 février 2022 à Londres ( UK PARLIAMENT / JESSICA TAYLOR )

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les "événements horribles en Ukraine", estimant que le président russe Vladimir Poutine "a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée".

- Otan -

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné jeudi l'"attaque téméraire et non provoquée" de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'"innombrables" vies.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, le 22 février 2022 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

"Je condamne fermement l'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, qui met en danger d'innombrables vies civiles. Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l'agression contre un pays souverain et indépendant", a déclaré M. Stoltenberg dans un communiqué.

"Les Alliés de l'Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'Otan fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés", a-t-il ajouté.

- Italie -

Le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifié l'attaque russe sur l'Ukraine d'"injustifiée et injustifiable", assurant que l'Union européenne et l'Otan travaillaient à une réponse immédiate.

- Japon -

le Premier ministre japonais Fumion Kishida, le 24 février 2022 à Tokyo ( JIJI PRESS / STR )

L'attaque russe en Ukraine "secoue les fondations de l'ordre international", a dénoncé le Premier ministre japonais Fumion Kishida.

- Australie -

Le Premier ministre australien Scott Morrison, le 23 février 2022 à Sydney ( AFP / Steven SAPHORE )

Le Premier ministre australien Scott Morrison a condamné l'"invasion illégale" de la Russie en annonçant une "deuxième série" de sanctions à l'encontre de quatre institutions financières et de 25 personnes appartenant à quatre entités en charge du développement et de la vente de d'équipements militaires.

- Espagne -

"Le gouvernement de l'Espagne condamne l'agression de la Russie contre l'Ukraine et est solidaire du gouvernement et du peuple ukrainiens", a tweeté le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

- Les pays nordiques -

La Finlande et la Suède, non membres de l'Otan, ont condamné jeudi l'attaque russe contre l'Ukraine, dénonçant séparément "une attaque contre l'ordre de sécurité européen".

De son côté, la Norvège, membre de l'Alliance atlantique, a condamné une "grave violation du droit international" et annoncé le déplacement de son ambassade de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays.