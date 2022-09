Les princes William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan ensemble pour un bain de foule à Windsor

Le prince William, prince de Galles et Catherine, le prince Harry, duc de Sussex et Meghan à Windsor, le 10 septembre 2022 ( POOL / Chris Jackson )

Le prince William, héritier de la couronne, et son frère Harry, ainsi que leurs épouses respectives Kate et Meghan, ont créé la surprise samedi en allant se recueillir ensemble en mémoire de la reine, avant de s'octroyer un long bain de foule près du château de Windsor.

Réputés en froid, les deux couples vêtus de noir ont marché ensemble sous les applaudissements de la foule rassemblée pour rendre hommage Elizabeth II, décédée jeudi.

Avec cette apparition publique collective des deux frères et de leurs épouses, la première depuis le 9 mars 2020, ceux qui avaient un temps été surnommés "les quatre fantastiques" ont quasiment volé la vedette au nouveau monarque Charles III, proclamé roi quelques heures plus tôt.

Samedi soir, c'est l'image du quatuor qui était à la Une des site des principaux médias britanniques, de la BBC au Times en passant par le Guardian.

Les deux couples se sont d'abord recueillis devant le parterre de bouquets de fleurs déposés par centaines, aux portes du château de Windsor, où la monarque a vécu la plupart du temps ces deux dernières années.

Ils se sont ensuite octroyé un bain de foule, descendant la célèbre "Long Walk", longue avenue traversant le parc qui mène au château.

William et Kate d'un côté, Harry et Meghan de l'autre, ils ont serré des mains pendant plus de 40 minutes, discuté longuement avec la foule et acceptant les fleurs qu'on leur tendait.

"Est-ce que je peux avoir un câlin?" a demandé une petite fille à Meghan, qui a acquiescé et s'est penchée pour l'embrasser.

Les deux couples sont ensuite repartis dans la même voiture.

La présence de William et Harry côte à côte pourrait être le signe d'une réconciliation pour les deux frères réputés en froid depuis que Harry et Meghan ont annoncé en 2020 leur mise en retrait de la monarchie et déménagé en Californie.

Le prince William, prince de Galles (g) et Catherine, le prince Harry, duc de Sussex et Meghan à Windsor, le 10 septembre 2022 ( POOL / Chris Jackson )

Un an plus tard, le couple a confié dans un entretien choc à la télévision américaine que Kate avait fait pleurer Meghan et a accusé la famille royale de racisme.

"Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste", niera alors fermement William.

Selon une source royale citée par les médias britanniques, William aurait décidé de mettre la dispute de côté en invitant Harry et Meghan à se joindre à lui et son épouse pour le bain de foule à Windsor.

La veille, le roi Charles III a également semblé tendre une perche à son fils cadet en le citant dans son premier discours en tant que monarque, envoyant au couple tout son "amour alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger".

S'ils sont apparus ensemble, les deux frères sont cependant restés distants.