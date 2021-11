Les prêts garantis par l'Etat prolongés jusqu'à l'été 2022, annonce Bruno Le Maire

Malgré la forte reprise économique attendue pour les prochains mois, Bercy compte maintenir ce pilier de la gestion de la crise du Covid-19 pour les entreprises, dont certaines peinent encore à retrouver leur niveau d'activité.

Bruno Le Maire, le 26 octobre 2021, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Toutes les entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire doivent pleinement profiter de la reprise". Dans les colonnes du Figaro , Bruno Le Maire a indiqué que le gouvernement va prolonger "de six mois" la distribution des prêts garantis par l'Etat (PGE).

Début octobre, le ministre avait déjà laissé entendre que l'Etat conserverait le dispositif face à l'incertitude qui demeure malgré les bonnes prévisions de croissance pour 2022. Le projet de budget repose ainsi sur une prévision de croissance de 6% pour 2021 et de 4% pour 2022, une des reprises économiques les plus fortes de la zone euro, après une des récessions les plus massives en Europe (-8% en 2020). "La situation économique est meilleure que prévu", s'était ainsi réjoui Bruno Le Maire début octobre. Le ministre disait alors préférer rester prudent et ne pas relever la prévision de croissance car "nous ne sommes jamais à l'abri soit d'un accident sanitaire soit d'un imprévu".

Près de 700.000 prêts en 18 mois

Le dispositif des PGE devait initialement s'arrêter en juin 2021. Il avait été prolongé une première fois pour six mois, avant que le ministre n'annonce désormais une nouvelle prolongation, jusqu'à juin 2022.

"Nous constatons une forte décrue du recours aux PGE. 75 % de ces prêts ont été distribués durant les quatre premiers mois, à partir de fin mars 2020". Mais "on ne peut pas exclure que certaines entreprises n’en profitent pas autant. Pour certaines, la reprise est plus poussive", fait valoir le ministre de l'Economie et des Finances, dans un entretien au Figaro , paru dimanche 7 novembre.

A ce jour, près de 700.000 prêts ont été accordés pour un montant avoisinant les 142 milliards d'euros, loin de remplir l'enveloppe totale de 300 milliards de prêts garantis à 90% annoncée par Bercy au début de la crise. Parmi les principaux bénéficiaires figurent les secteurs du commerce, de l'hébergement-restauration ou encore de la construction.

Graphiques montrant l'évolution du PIB, de l'inflation et du taux de chômage en France, selon l'Insee au 6 octobre 2021 ( AFP / )

Côté budget, l'Etat a acté la prolongation du "plan d'urgence" mis en place au début de la crise pour financer le soutien aux entreprises et aux ménages. Le gouvernement a aussi provisionné 2,7 milliards d'euros pour d'éventuels défauts de remboursements de prêts garantis par l'Etat, sur 140 milliards d'euros de crédits alloués par les banques.

La reprise va permettre au déficit public de se résorber un peu plus qu'anticipé. Selon les prévisions de Bercy, il devrait passer de 9,2% du PIB en 2020 à 8,4% cette année, puis 4,8% en 2022 (contre 5,3% attendu auparavant). Conséquence: le ratio de dette publique par rapport au Produit intérieur brut (PIB), toujours vertigineux, devrait lui aussi s'infléchir légèrement, à 116% en 2021, puis 114% en 2022.