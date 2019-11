Les premiers robots chiens policiers testés aux Etats-Unis

Mobile et agile, le robot chien Spot est aussi capable d'ouvrir les portes sans aucune intervention humaine et cette faculté intéresse évidemment les autorités.La police de l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis) a loué le quadrupède robotisé pendant trois mois. Elle ne s'est pas contentée de le tester en laboratoire, elle l'a embarqué en mission lors de deux « incidents » impliquant l'intervention de l'unité « Bomb Squad », les démineurs.Comme l'a rapporté la radio locale Wbur, la police du Massachusetts est officiellement la première aux Etats-Unis et sans doute dans le monde à faire appel à un chien robot.Spot a été pensé pour une utilisation militaireSelon un porte-parole de la police, Spot a été utilisé comme un « appareil mobile d'observation à distance afin de fournir aux policiers des images de paquets suspects, d'endroits dangereux comme la position où un homme armé pourrait se cacher ».Le robot embarque une caméra qui filme à 360° et est montée sur un bras multi-usages capable de tourner une poignée de porte ou de déplacer un objet. Il peut aussi porter jusqu'à 14 kg.Conçu par Boston Dynamics, propriété des Japonais de Softbank, Spot devait dans ses premières versions avoir un usage essentiellement militaire. Mass. State Police got to use @BostonDynamics' Spot the robot dog for three months this year. That's raising questions about what kind of policies there should be about how police can use robots. https://t.co/SVTjc0J2bJ pic.twitter.com/px22Ooj5Yr-- ally jarmanning (@allyjarmanning) November 25, 2019 Mais l'entreprise du Massachusetts n'avait pas réussi à décrocher des contrats avec le Pentagone et avait décidé d'ouvrir son application aux professionnels de la construction ou de l'exploitation de ressources minières dans des situations dangereuses pour l'humain.« Ce type de technologie est sans limite »Vendu depuis peu, il est en open-source, donc son comportement et ses ...