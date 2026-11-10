Les premiers mots de Saël Kumbedi après sa convocation avec les Bleus

Les premiers mots de Saël Kumbedi après sa convocation avec les Bleus

Le rêve à Clairefontaine. Saël Kumbedi ne s’attendait sûrement pas à s’entraîner avec Kylian Mbappé, Michael Olise et compagnie en se levant lundi matin. Lui qui devait rejoindre ses copains en Espoirs a finalement été appelé par Zidane pour remplacer Pierre Kalulu, blessé.

Une première convocation et la possibilité de ressentir l’aura de Zizou au plus près : « Ça fait chaud au cœur, a-t-il admis devant les journalistes présents à Clairefontaine ce lundi soir . Je l’avais déjà côtoyé avant, il était venu donner des conseils parce que je jouais avec son fils Elyaz. Mais là, être coaché par Zidane, c’est quelque chose de formidable. » …

LP pour SOFOOT.com