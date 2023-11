information fournie par So Foot • 20/11/2023 à 18:47

Les premiers mots de Julien Stéphan pour son retour à Rennes

Stéphan reprend les Rennes.

Revenu au Stade rennais près avoir quitté le club en mars 2021, Julien Stéphan s’est présenté devant les journalistes ce lundi. Il en a ainsi profité pour saluer son prédécesseur, Bruno Genesio, et présenter les quelques hommes qui viendront enrichir son staff. Le coach a aussi introduit les grandes lignes de sa mission, prévue jusqu’à la fin de la saison : « Inverser la courbe de résultats, essayer de restaurer la confiance des uns et des autres et regagner de la constance. » …

