Dans un livre écrit par un « haut fonctionnaire de son administration », le président américain est présenté « comme un enfant de 12 ans dans une tour de contrôle, qui appuie sur tous les boutons de manière erratique ».

Tout craque autour de Donald Trump. Les témoignages devant les parlementaires qui mènent l'enquête pour destituer le président américain le compromettent tous les jours un peu plus. Et il y a ce livre, qui n'est pas encore sorti mais est déjà numéro un des ventes sur le site d'Amazon. Les bonnes feuilles d'A Warning (Un Avertissement, chez Twelve, un éditeur du groupe Hachette Book), ouvrage de 259 pages à paraître le 19 novembre écrit par un auteur anonyme, ont commencé à être dévoilées, jeudi 7 novembre, par le Washington Post, le New York Times ou la chaîne MSNBC.

Dans ces extraits, Donald Trump est présenté « comme un enfant de 12 ans dans une tour de contrôle, qui appuie sur tous les boutons de manière erratique ». L'auteur de ce brûlot n'est identifié que comme « un haut fonctionnaire de l'administration Trump ». C'est déjà lui qui avait publié une tribune dans le New York Times en 2018 dans laquelle il expliquait comment, avec d'autres, il s'efforçait de lutter de l'intérieur contre les « pires penchants » du président américain.

Un appel aux électeurs indécis

Mais là où un livre comme Fire and Fury : Inside the Trump White House, du journaliste Michael Wolff, décrivait les coulisses de la première année de la présidence Trump, l'auteur ne revient sur aucun épisode précis mais confirme ce que l'on savait déjà du président : un despote d'une Maison Blanche où l'esprit de résistance a disparu.

L'auteur s'adresse aux électeurs indécis : il estime, un an après sa tribune, que les membres de l'« Etat stable » - Donald Trump dirait « deep state » (« l'Etat profond ») - ont échoué. « Personne ne cherche plus à contrôler [le président], à l'orienter dans la bonne direction », écrit-il. Ils sont, au contraire, « paniqués » par ses tweets matinaux, contraints de se précipiter pour l'intercepter avant qu'il puisse adopter sa dernière « idée farfelue ou destructrice ».

