Les premiers contrats d'engagement jeune signés par Castex et Borne

Jean Castex et Elisabeth Borne ont signé symboliquement mardi les premiers contrats d'engagement jeune (CEJ), nouveau dispositif destiné à ramener cette année vers l'emploi et la formation 400.000 jeunes peu ou pas qualifiés par un accompagnement intensif.

Le Premier ministre et la ministre du Travail ont signé les contrats d'une vingtaine de jeunes lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis à Yookan, un lieu high-tech expérimental dédié à la découverte des métiers et à l'immersion professionnelle virtuelle. Il est installé au sein de Rosny 2 pour mieux toucher les jeunes, qui fréquentent ce grand centre commercial alors qu'ils ne vont pas forcément à Pôle emploi ou à la Mission locale.

D'une durée de six mois à un an et ciblé sur les 16-25 ans (29 pour ceux en situation de handicap), le CEJ prend le relais de la Garantie jeunes avec un accompagnement plus intensif de 15 à 20 heures par semaine.

Ce contrat conclu entre le jeune et son conseiller référent doit prévoir "une mise en activité soutenue et régulière (notamment par des immersions en entreprise, des formations, des actions sociales) visant à orienter le jeune vers l'emploi ou l'alternance.

Selon l'Insee, le taux des 15-29 ans "ni en emploi, ni en études, ni en formation" était de 12,2% au 4e trimestre 2021, soit près de 1,5 million.

"Beaucoup ont perdu confiance en eux. C'est ça d'abord qu'il faut casser. Vous êtes tous autant capables les uns que les autres. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce", a lancé M. Castex aux jeunes présents.

Rayanne Bouaoudia, 18 ans, a ainsi quitté son BTS relation client en octobre et veut se réorienter vers un BTS informatique en septembre en apprentissage.

"Mon cousin, qui a bénéficié de la Garantie jeune, m'a orienté vers la mission locale car il ne voulait pas que je reste sans rien faire", explique ce jeune homme qui compte sur le CEJ "pour trouver un patron".

Yacoub Ait-Oumeziane, 22 ans, est déjà à Pôle emploi depuis 2019 après avoir échoué à trouver une formation en numérique après son bac. "La première année, j'ai rien fait puis j'ai commencé des petits boulots de serveur ou d'animateur. J'ai besoin d'aide pour m'ouvrir des portes, pour m'aider à savoir ce que je veux faire".

Pour éviter les ruptures de parcours, le CEJ se poursuivra lorsque le jeune entrera en formation, en école de la deuxième chance, en service civique, etc.

Le bénéficiaire pourra toucher une allocation mensuelle maximale de 500 euros s'il respecte ses obligations dans une logique de "droits et devoirs".

"L'objectif, ce n'est pas de s'installer dans une allocation, c'est de retrouver du boulot", a insisté M. Castex.