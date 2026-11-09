Les premières impressions de Pablo Pagis avec les Bleus

Comme un gosse dans un magasin de bonbons. Sans celle de Saël Kumbedi, la convocation de Pablo Pagis aurait été LA surprise numéro 1 de la dernière liste de Zinédine Zidane pour la prochaine fenêtre internationale, lors de laquelle l’équipe de France affrontera l’Italie ce jeudi, avant de recevoir la Turquie ce dimanche. Toujours est-il que l’attaquant du Paris FC fait partie des grands débutant du groupe bleu, dont il ne boude pas le plaisir de faire partie.

« Personne ne se prend la tête »

« C’est un très bon groupe, très simple, personne ne se prend la tête, ça m’a sauté aux yeux », s’est enthousiasmé le fils de l’ancien international de beach soccer Mickaël Pagis après la séance de ce lundi. Une séance lors de laquelle Pablo s’est confronté pour la première fois à Zinédine Zidane sur le terrain, expérience jamais banale, même pour un jeune professionnel : « Il prend le foot avec légèreté, il s’exprime comme il s’exprimait sur le terrain, en kiffant le foot. Ça m’a marqué. Il est vraiment simple », a commenté le Parisien, dont l’objectif est désormais simple : « Pouvoir m’exprimer, montrer ce que je peux faire, prendre du plaisir comme ça a déjà été le cas aujourd’hui et prendre tout ce qui va m’arriver. » …

JD pour SOFOOT.com