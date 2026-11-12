Les premières données d'Euclid couvrent plus de 900 millions de galaxies

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié jeudi sa première grande collection de données issue de la mission du télescope spatial Euclid, qui vise à cartographier la structure à grande échelle de l'Univers, comprenant des observations de plus de 900 millions de galaxies.

Il s'agit là d'une étape majeure dans les efforts déployés pour percer les mystères de la matière noire et de l'énergie sombre.

Les données dévoilées couvrent une portion du ciel équivalente à environ 9.500 fois la taille apparente de la Lune vue depuis la Terre. La mission vise à achever, d'ici 2031, le plus vaste atlas tridimensionnel jamais réalisé du cosmos, couvrant plus d'un tiers du ciel.

Cette publication porte sur environ 13 mois d'observations d'Euclid et représente un volume colossal de 1,7 pétaoctet de données, soit 1,7 million de gigaoctets.

"Cela marque une étape majeure pour la mission Euclid de l'ESA et pour toutes les personnes impliquées," a déclaré Valeria Pettorino, scientifique du projet Euclid à l'ESA.

Lancé depuis la Floride en 2023, Euclid recueille des données sur l'expansion de l'Univers et sur la manière dont sa structure s'est formée au fil du temps, tout en accumulant des informations sur la nature de l'énergie sombre et de la matière noire.

Selon Valeria Pettorino, Euclid ajoutera une troisième dimension aux images des galaxies en mesurant leur distance, permettant de les situer dans l'espace et le temps sur une période de 10 milliards d'années.

"Les galaxies se regroupent le long de filaments, entourées de régions vides, et forment un réseau que nous appelons la toile cosmique. Euclid reconstituera cette toile cosmique et son évolution au cours du temps. C'est important car la configuration exacte de cette toile cosmique, le nombre d'amas ou de vides qu'elle contient et la vitesse à laquelle elle a évolué dépendent des propriétés de l'énergie sombre et de la matière noire", a-t-elle ajouté.

L'Univers est principalement constitué de matière noire et d'énergie sombre, en plus de la matière ordinaire.

La matière ordinaire — les étoiles, les planètes, le gaz, la poussière et tout ce qui nous est familier sur Terre — représente environ 5% de son contenu.

La matière noire, connue grâce aux effets gravitationnels qu'elle exerce à l'échelle galactique, est une matière invisible qui pourrait constituer environ 27% du cosmos.

L'énergie sombre, que l'on pense responsable de l'expansion accélérée de l'Univers, pourrait en représenter 68%.

La matière noire et l'énergie sombre n'émettent ni n'absorbent la lumière et ne peuvent pas être observées directement.

Les précédentes publications de données d'Euclid ne couvraient que quelques jours d'observations. Le nouvel ensemble de données inclut plus d'une année d'observations mais ne représente encore que 14% de la zone totale du ciel qu'Euclid doit examiner en lumière visible et proche infrarouge au cours de sa mission de six ans.

Cette publication sera complétée l'an prochain par les premiers résultats consacrés à l'énergie sombre et à la matière noire.

LENTILLES GRAVITATIONNELLES

La lumière émise par des galaxies lointaines en direction de la Terre peut être déviée et déformée par la matière ordinaire et la matière noire d'avant-plan, un phénomène appelé lentille gravitationnelle. La gravité de la galaxie la plus proche altère ainsi la lumière issue de la galaxie située en arrière-plan.

Les lentilles gravitationnelles sont l'un des principaux outils permettant d'étudier la répartition de la matière noire. Les nouvelles données d'Euclid recensent environ 15.000 candidats de lentilles gravitationnelles fortes, soit plus que le nombre total découvert au cours du demi-siècle précédent.

"Les lentilles gravitationnelles peuvent être considérées comme des balances naturelles de l'Univers", a déclaré Natalie Lines, doctorante en astrophysique à l'Université de Portsmouth, en Angleterre, et membre du Consortium Euclid.

"L'intensité avec laquelle la lumière est déviée nous indique la quantité de matière contenue dans une galaxie, y compris ses composantes invisibles comme la matière noire. Grâce à des milliers de lentilles, nous pouvons étudier la manière dont la matière noire est répartie dans les galaxies et comprendre comment celles-ci se forment et évoluent au fil du temps cosmique", a ajouté Natalie Lines.

La chercheuse a souligné la netteté des images d'Euclid, expliquant que le télescope combine la vaste couverture du ciel offerte par les observatoires terrestres avec la précision des télescopes spatiaux comme Hubble et James Webb, ce qui facilite la détection d'objets rares tels que les fortes lentilles gravitationnelles.

Observer les régions les plus reculées de l'Univers revient à remonter dans le temps, la lumière des objets les plus lointains mettant des milliards d'années à parvenir jusqu'à la Terre. Parmi les objets les plus éloignés observés par Euclid figurent des quasars, les noyaux extrêmement lumineux de galaxies alimentés par des trous noirs supermassifs. Les observations réalisées par le télescope ont permis d'en identifier quelque 60 millions.

"Euclid en a découvert certains datant d'une époque où l'Univers n'avait que 5% de son âge actuel, ce qui signifie que leur lumière a commencé son voyage il y a environ 13 milliards d'années", a conclu Natalie Lines.

(Reportage Will Dunham, version française Elena Smirnova, édité par)