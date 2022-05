Les prélèvements fiscaux sont repartis à la hausse en 2021 au sein de l'OCDE

Les prélèvements fiscaux sur les salaires sont repartis à la hausse en 2021 dans la plupart des pays de l'OCDE, du fait de la reprise économique et de l'allègement de dispositifs d'aide liés au Covid-19, selon un rapport publié mardi.

"L'imposition du travail a rebondi au sein de l'OCDE en 2021, alors que les pays se relevaient de la contraction économique vécue en 2020 avec l'émergence de la pandémie", écrit dans une étude de près de 700 pages l'Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris.

En 2020, une large majorité des 38 pays membres avaient "instauré des batteries de mesures en réponse à la pandémie", pour soutenir entreprises et ménages, rappelle l'OCDE.

Un an plus tard, la plupart de ces mesures "ont été levées ou atténuées et les salaires moyens ont augmenté, tandis qu'un certain nombre de pays ont mis en oeuvre des réformes de leur fiscalité du travail", ajoute l'organisation.

Ainsi, le "coin fiscal (...) a augmenté dans une majorité de pays" en 2021, aboutissant dans certains cas "à un niveau supérieur à celui de 2019", soit avant la pandémie.

L'OCDE définit le "coin fiscal" comme le total des impôts sur le revenu et cotisations sociales, diminué des prestations sociales.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage des coûts de main-d'oeuvre pour un salarié moyen.

Dans son étude, l'organisation distingue plusieurs types de foyers fiscaux, des travailleurs célibataires sans enfant aux couples d'actifs avec deux enfants.

Pour la première catégorie, le "coin fiscal" moyen s'est établi en 2021 à 34,6%, enregistrant une hausse pour "24 des 38 pays".

Cette augmentation dépasse un point de pourcentage en Israël, aux Etats-Unis et en Finlande. A l'inverse, le pourcentage baisse de plus d'un point en Australie ou en Grèce.

Alors que la Belgique dispose du taux le plus élevé (52,6%), les plus faibles se retrouvent au Chili (7,0%) et en Colombie (0%), témoignant de la persistance d'une fiscalité très hétérogène parmi les pays membres.

Pour un couple d'actifs avec deux enfants, la charge fiscale moyenne au sein de l'OCDE a elle atteint 28,8% en 2021, contre 24,6% pour un même foyer disposant d'un seul salaire.

En France, le coin fiscal moyen pour un travailleur célibataire s'est établi à 47% en 2021, contre 46,6% un an plus tôt, ce qui en fait le 4e plus haut taux de l'OCDE. A 39%, il est le plus élevé des 38 pays pour un travailleur marié avec deux enfants.