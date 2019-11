Les poursuites contre le cimentier Lafarge pour « complicité de crimes contre l'humanité » en Syrie annulées

Les mises en examen pour « financement du terrorisme » et « violation d'un embargo » contre le cimentier sont toutefois maintenues.

C'est une annulation partielle des poursuites, mais une victoire quand même pour les avocats du cimentier Lafarge. La cour d'appel de Paris a annulé, jeudi 7 novembre, la mise en examen pour « complicité de crimes contre l'humanité » de Lafarge SA, accusée d'avoir financé des groupes terroristes en Syrie, pour maintenir l'activité d'une de ses usines. Un rebondissement au moins aussi spectaculaire que l'avait été la mise en examen du cimentier, en juin 2018. A l'époque, il s'agissait d'une première mondiale pour une entreprise de cette taille.

Cette décision de la cour d'appel de Paris est l'aboutissement d'un an de procédure : une requête en nullité avait été lancée fin 2018 par les avocats du cimentier. Leur succès n'est toutefois que partiel, car la chambre de l'instruction de la cour d'appel a maintenu les mises en examen du cimentier pour « financement du terrorisme », « violation d'un embargo » et « mise en danger de la vie » d'anciens salariés de son usine de Jalabiya. Soit l'essentiel de ce dossier sensible qui fait l'objet d'une information judiciaire depuis juin 2017 et où huit personnes demeurent mises en examen.

« La chambre de l'instruction a fait le même constat que nous, à savoir qu'il n'existe pas d'éléments justifiant la mise en examen de Lafarge SA pour ce crime », se sont félicités les avocats du groupe cimentier, Me Christophe Ingrain et Rémi Lorrain. « La cour reconnaît que Lafarge n'a jamais participé ni de près ni de loin à un crime contre l'humanité » et « corrigé une décision totalement infondée » des juges d'instruction des pôles financier et antiterroriste du tribunal de Paris, ont-ils ajouté lors de l'annonce de cette décision de la cour d'appel qui intervient cinq mois après l'audience où avaient eu lieu les débats.

