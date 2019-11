Les poulets estampillés «bien-être animal» plaisent aux consommateurs

Le logo « bien être animal », ça plaît aux consommateurs ! Alors chez Casino, le premier grand groupe de distribution à l'avoir mis en place sur une de ses marques de poulet, on veut accélérer. « D'ici à 2026, nous nous engageons à ce que 100 % des poulets vendus sous notre marque Casino, atteignent au minimum le niveau « assez bien », soit la lettre C » annonce Matthieu Riché, son directeur RSE (responsabilité sociale de l'entreprise).Pourquoi pas plus rapidement ? « Il faut laisser le temps aux éleveurs de modifier leurs pratiques, explique-t-il, la prise de conscience est là, depuis octobre, les poulets Loué ont adopté le même référentiel que le nôtre. Mais pour améliorer les pratiques, il faut du temps et de l'argent. Ce délai de 6 ans est somme toute plutôt ambitieux » assure-t-il.Aucun œuf de poules élevées en cage en 2020Conditions d'élevage, de transport et d'abattage, les consommateurs sont de plus en plus en sensibles à la manière dont on traite un animal, avant que celui atterrisse dans leur assiette. Casino qui note de A (niveau supérieur) à D (niveau standard) depuis décembre sa gamme « Terre Saveurs », vient d'en avoir la confirmation. En effet, « 90 % de nos clients sont intéressés par la démarche, et 86 % d'entre eux voudraient voir se développer ce type d'étiquetage sur d'autres produits, bio compris, car cela compte dans leur choix » constate Claire Luquet, la directrice de la marque Casino. « On est dans la même démarche que pour les oeufs de batterie. À partir de 2020, il n'y en aura plus un seul œuf de poules élevées en cage dans les rayons de l'une de nos enseignes qu'il s'agisse de Casino, Monoprix ou autres », explique Matthieu Riché. LIRE AUSSI > L214, les bêtes noires des abattoirsCalquée sur le modèle de l'étiquetage énergétique, cette nouvelle approche a demandé deux ans de travail avec CIWF (Compassion in World Farming) France, la LFDA (La ...