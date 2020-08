Les poncifs tactiques de Barça-Bayern

La rigueur allemande a totalement détruit le FC Barcelone et même si le match a été vampirisé par les Munichois, il mérite d'être décortiqué. Surtout quand il se prête autant aux lieux communs, et aux analyses vides de contenu.

Le jeu au pied de Neuer, gardien libero dans ses œuvres

Triangles, longueur, largeur et hauteur

Il ne fallait pas arriver en retard, ce vendredi soir, si l'on voulait assister à la pose des premiers jalons du chef d'œuvre bavarois. Le centre de Periši? - qui avait reçu pour consigne de ne pas mordre la ligne, et d'occuper son couloir dans sa largeur - à l'origine de l'ouverture du score est à montrer dans toutes les écoles de football, tout comme l'échange en une touche de balle entre Müller et Lewandowski qui a suivi. Toujours à contre-temps, les défenseurs barcelonais découvrent aussi rapidement que cruellement que chaque erreur se paye cash ce niveau de compétition. Pourtant, ce sont bien les Catalans qui manquent d'ouvrir le score les premiers. En effet, sur la première action de la partie, le Bayern ne doit son salut qu'à un tacle habile de Manuel Neuer montrant pour la énième fois qu'il est autant à l'aise avec ses pieds qu'avec ses mains (pour rappel, il avait inventé le poste de gardien moderne face à l'Algérie à la Coupe du Monde 2014 et est depuis considéré comme le premier relanceur de son équipe).Simplement surpris par un but contre-son-camp d'Alaba, le Bayern ne s'affole pas et continue de jouer sa partition sans sourciller. Même si Neuer doit renvoyer Suárez dans sa chambre en remportant un duel, à la neuvième minute. En frappant le poteau quelques secondes plus tard sur coup franc, Messi prouve que ce genre de match peut aussi se jouer sur des coups de pied arrêté. Mais au-delà de ces quelques tentatives barcelonaises, c'est bel et bien le plan tactique mis en place par Flick qui a permis à Munich d'écrire une page de légende de la Ligue des Champions.Toujours positionnés dans le sens du jeu (cf image), les Bavarois opposent l'efficacité allemande à la vivacité des. Les Catalans ne peuvent mettre en place leur tiki-taka (stratégie fondée sur la multiplication des passes courtes et rapides, et sur la circulation permanente de la balle) et doivent s'en remettre à la vista de leurLionel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com