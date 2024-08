Les pompiers s'attaquent aux derniers foyers d'un incendie sur le toit d'un centre d'art à Londres

Des pompiers en action après un incendie sur le toit de la Somerset House, un centre d'art situé au coeur de Londres, le 17 août 2024 ( AFP / James RYBACKI )

Les pompiers s'employaient samedi à "éteindre les derniers foyers" d'un incendie sur le toit de la Somerset House, un centre d'art situé au coeur de Londres, qui a fermé ses portes et n'a pas déploré de blessés à ce stade.

Quelque 25 camions et environ 125 pompiers ont été mobilisés sur l'incendie, ont indiqué les pompiers de Londres sur X (ex-Twitter).

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le centre d'art londonien avait indiqué sur le même réseau que le bâtiment avait fermé ses portes pendant l'intervention des pompiers, et que "tout le personnel et le public sont en sécurité".

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un épais nuage de fumée s'échapper du toit du musée, un bâtiment historique datant de 1796 situé sur une rive de la Tamise.

"Deux échelles de 32 mètres ont été envoyées sur place pour soutenir les opérations", ont souligné les pompiers, qui disent avoir reçu un premier appel d'alerte autour de 12H00 (11H00 GMT).

De la fumée s'élève depuis la toiture de la Somerset House, centre d'art situé au coeur de Londres où un incendie s'est déclaré, le 17 août 2024 ( AFP / James RYBACKI )

"La cause de l'incendie n'est pas encore connue", et la circulation autour du centre sera "perturbée" le temps de l'intervention, ont-ils prévenu.

"Somerset House est actuellement fermé en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans une petite partie du bâtiment. Tout le personnel et le public sont en sécurité", a indiqué le centre sur X.

"Les pompiers de Londres sont arrivés rapidement et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour contrôler la propagation de l'incendie", a-t-il ajouté.

Le directeur de la fondation Somerset House Jonathan Reekie a indiqué à l'agence britannique PA que l'incendie s'était déclaré dans l'aile ouest du bâtiment, qui accueille principalement des bureaux et n'abrite "aucune oeuvre".

Dans l'aile nord du centre, la galerie Courtauld contient une collection de célèbres peintures de Vincent Van Gogh - l'autoportrait de 1889 avec son oreille bandée -, Édouard Manet, Claude Monet ou encore Paul Cézanne.

Le bâtiment, dont la cour accueille une patinoire en hiver, a été rendu célèbre par plusieurs films dont il a accueilli le tournage comme "Love Actually" (2003), deux opus de James Bond ou encore "Sleepy Hollow" de Tim Burton (1999).

Il devait accueillir samedi un évènement de breakdance baptisé "London Battle".