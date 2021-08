Les pompiers luttent contre un feu violent sur la Côte d'Azur, des milliers de personnes évacuées

Les pompiers progressent face à l'incendie, dans le Var, le 17 août 2021 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Des milliers de touristes évacués, des pans de forêt méditerranéenne calcinée: des centaines de pompiers luttent sans relâche mardi, à terre et dans les airs, contre un violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur.

Relativement épargnée par les feux qui ont récemment fait rage dans plusieurs pays méditerranéens, de la Turquie au Maroc en passant par la Grèce, la France connaît un de ses plus importants incendies de l'été.

Sur la route qui traverse le massif des Maures, une zone de forêt et de garrigue prisée des touristes, des lignes électriques sont au sol, des poteaux sont calcinés et comme des vignes par endroit, a constaté une équipe de l'AFP.

Au coeur de la Réserve naturelle de la Plaine des Maures, où l'incendie a débuté lundi vers 17h45, sur la commune de Gonfaron, des pompiers tentent de récupérer après une nuit passée à lutter contre les flammes. Dans les airs, le ballet des Canadairs est incessant.

"Des milliers de personnes ont été évacuées à titre préventif, mais il n'y a aucune victime", a précisé mardi matin à l'AFP une porte-parole des pompiers du Var. A Bormes-les-Mimosas, près de 1.300 personnes, en majorité des vacanciers d'un camping voisin ont été accueillies dans un gymnase de ce village proche du fort de Brégançon, la résidence d'été du président Emmanuel Macron.

Un Canadair CL-415 largue de l'eau sur un incendie qui fait rage près de Gonfaron, dans le Var, le 16 août 2021 ( Securite Civile / Handout )

Leur évacuation préventive, dans la nuit, s'est déroulée dans le calme, ont-ils témoigné auprès de l'AFP.

D'autres ont cependant passé une nuit difficile, après avoir préféré fuir face aux flammes, comme trois familles parties précipitamment lundi soir de leur camping de la Môle, dans l'arrière-pays de Cavalaire: "On a d'abord commencé par sentir la fumée, vers 19H00, puis on a vu les flammes sur la colline. Quand on a vu ça, on a décidé de partir", explique Cindy Thinesse, interrogée par l'AFP à Cogolin.

- "Papiers, doudous" -

Les pompiers luttent contre le feu près de Gonfaron, dans le Var, le 17 août 2021 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"On a eu très peur", confirme son amie Céline Lopez: "On a pris le minimum, papiers, doudous, coussins, et on a fui. On est allés à l'inverse du feu et on a tenté de dormir dans notre voiture".

Si des milliers d'hectares ont déjà été parcourus, la surface brûlée n'a pas encore pu être évacuée. La ville de Saint Tropez elle-même "n'est pas du tout touchée par les feux", selon la mairie.

"Le feu n'est toujours pas maîtrisé à l'heure actuelle", selon un responsable de la communication des pompiers au poste de commandement situé au Luc (Var). Environ 900 pompiers sont mobilisés. Emmanuel Macron se rendra au Luc dans l'après-midi avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Fumées des incendies dans le Var, le 17 août 2021 près de Gonfaron ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les dégâts sur l'environnement sont eux importants: "La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié. C'est une catastrophe, car c'est l'un des derniers spots abritant la tortue d'Hermann", une espèce protégée, a expliqué à l'AFP Concha Agero, directrice-adjointe de l'Office français de la biodiversité, en espérant que ces animaux auront pu s'enfouir sous terre pour se protéger. Les reptiles eux ont moins de possibilités de se protéger.

- Lutte difficile -

Zone brûlée parès de Gonfaron, le 17 août 2021 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"L'incendie est très vaste, c'est une lutte très difficile", a insisté la commandante Delphine Vienco auprès de l'AFP, en soulignant "les conditions défavorables, avec un vent fort et de fortes températures", même si l'alerte canicule a désormais été levée sur le département.

Les soldats du feu varois, aidés par des collègues de départements du Sud-Est, ont réussi à éviter que le feu ne touche la Garde-Freinet, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Tropez, malgré une vitesse de propagation exceptionnellement rapide de 4 km/h dans la nuit.

"Ce matin (mardi), le vent est bien tombé, cela n'a rien à voir avec hier soir", souffle le maire de cette ville de 2.000 habitants, joint par l'AFP. "Maintenant, le but va être de faire le tour des hameaux isolés et de faire le bilan exact des dégâts".

Carte situant les feux actifs dans le Var, au 17 août ( AFP / )

L'année dernière, un incendie avait brûlé 1.000 hectares dans une zone touristique à Martigues, à l'ouest de Marseille, causant l'évacuation de près de 3.000 vacanciers.

Selon la base de données Prométhée, environ 2.340 hectares ont brûlé en région méditerranéenne (4 régions concernées) en France en 2021, contre 7.698 en 2020.

bur-est-vxm-ol/iw/shu