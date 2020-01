« Les policiers sont moins formés et moins encadrés qu'avant »

En plein débat sur les violences policières, le président de la République et le ministre de l'Intérieur semblent avoir infléchi leur discours. Auparavant, Emmanuel Macron et Christophe Castaner contestaient l'idée même de violences policières. Mais cela fait en réalité longtemps que la Place Beauvau a lancé des travaux de réflexion sur les conditions d'intervention des forces de l'ordre, au quotidien ou en manifestation. Ainsi, en juin dernier, le ministère de l'Intérieur avait mis en place une commission d'experts chargée de réfléchir à un nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Le groupe a reçu de nombreux intervenants, policiers, civils, professionnel de santé?Driss Aït Youssef, 39 ans, diplômé en droit public et en ingénierie des risques, membre de ce groupe d'experts, a rendu sa copie. Avant de plancher à la demande de Christophe Castaner et de Laurent Nuñez, il avait déjà participé dix ans plus tôt à la commission sur les rapports entre la police et la population. Il répond aux questions du Point.Le Point : Le ministre de l'Intérieur a-t-il changé de doctrine ou simplement de discours ?Driss Aït Youssef : Pour l'instant, il s'agit de propos généraux répondant à un contexte précis, notamment après la mort de Cédric Chouviat, à la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier et aussi de la vidéo montrant un policier toulousain faisant un croc-en-jambe à une manifestante, le fameux croche-pied à...