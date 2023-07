Les PME s'attendent à un coup de frein sur leur activité en 2023

Les PME et les très petites entreprises (TPE) s'attendent à voir la croissance de leur activité ralentir nettement en 2023 pour tomber à 1% cette année, contre 6% en 2022, selon une enquête semestrielle de Bpifrance publiée jeudi.

Selon plus de 5.000 réponses à un questionnaire fournies entre le 12 mai et le 11 juin, un tiers des chefs d'entreprise prévoient une hausse de leur activité pour l'année en cours, contre 42% un an plus tôt, tandis que 21% prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires, contre 17% en 2022.

L'opinion des petits patrons sur l'évolution de leur activité passe ainsi légèrement en-dessous de sa moyenne de long terme (années 2000 à 2022).

Mais "on n'est pas dans une situation de marasme où tout le monde est à la baisse", selon Philippe Mutricy, le directeur des études de Bpifrance.

"Les TPE anticipent une contraction de leur chiffre d'affaires de 1%, alors que les PME de plus de dix salariés prévoient une hausse de 2%, et que les PME de plus de 100 salariés prévoient une hausse de 5%", détaille M. Mutricy.

Par ailleurs, celles qui sont innovantes et internationalisées s'attendent à une croissance de 3% à 4%, contre une stagnation (0%) pour celles qui ne sont ni l'un ni l'autre.

Les deux secteurs qui vont souffrir le plus cette année sont la construction, freinée par la remontée des taux d'intérêt qui refroidit le marché immobilier, et le commerce de détail, tandis que le tourisme poursuit le rattrapage post-Covid avec une augmentation anticipée de 8% du chiffre d'affaires en 2023, après 23% estimés pour 2022.

D'une manière générale, l'emploi devrait résister mieux que l'activité, à en croire l'opinion des chefs d'entreprises sur l'évolution de leurs effectifs, moins positive qu'il y a six mois mais encore "bien au-dessus de sa moyenne de long terme", constate la banque publique.

Les salaires, que 77% des patrons de PME et de TPE pensent augmenter cette année, devraient en moyenne augmenter de 3,9%, en tenant compte des entreprises qui ne les augmenteront pas.

Les prix de vente, qu'une courte majorité de patrons (52%) pensent augmenter, devraient croître de 3,5%.

Malgré la remontée des taux, les conditions d'accès au crédit restent "relativement souples, proches des niveaux observés avant crise". Mais le coût du crédit devient le premier frein à l'investissement, à égalité avec la faiblesse de la demande.