Les plus belles équipes ne gagnent pas toujours, et alors ?

Pour le monde entier, la France est la plus belle équipe de ce Mondial 2026, portée par son attaque rutilante. Si certains se voient déjà plonger dans la fontaine de leur ville le 19 juillet prochain, il est important de savoir que c’est rarement la formation la plus forte sur l’ensemble de la compétition qui est sacrée à la fin. Rien de grave puisqu’il est aussi possible d’entrer dans l’histoire sans soulever le trophée.

Depuis qu’il est l’homme fort du foot français, comme joueur et surtout dans le costume de sélectionneur, Didier Deschamps s’attache à répéter que seule la victoire est belle. Les plus provocateurs lui rétorquent volontiers qu’un seul titre, pour deux finales perdues, n’est pas un résultat si satisfaisant en 14 ans de règne. Face aux nombreuses critiques, le coach au jeu de fer et aux joueurs de velours a décidé de lancer une dernière tournée mémorable par son contenu, même si le produit brut final compte plus que tout à ses yeux.

De l’insignifiance à l’enthousiasme

Pour le monde entier, cette équipe de France version 2026 est la plus belle du Mondial, en raison de son quatuor offensif aussi mouvant qu’insaisissable, de sa capacité à faire craquer toutes les défenses adverses et du talent des individualités, Kylian Mbappé et Michael Olise en tête. « Monstre du Mondial » , « c’est trop facile » ou « magique » , pouvait-on notamment lire dans la presse mondiale au lendemain de la démonstration face à la Suède (3-0). Ce n’étaient certes que le Sénégal, l’Irak et l’équipe B de la Norvège avant ça, mais les bases sont sacrément solides pour avancer que cette équipe est bien plus enthousiasmante que les précédentes, notamment par une qualité de mouvement qui n’apparaissait que par intermittence lors des récentes compétitions. Sans troisième étoile, Deschamps aura du mal à se satisfaire de son bilan, et pourtant, il n’a peut-être pas besoin de cela pour rester dans les mémoires.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com