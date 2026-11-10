Les pistes du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

Le Bayern écume l’annuaire des portiers allemands. Manuel Neuer s’apprête à raccrocher les gants en fin de saison après une glorieuse carrière. À 40 ans, le jeune quadra partage les buts du Bayern avec Jonas Urbig, de 17 ans son cadet. quand il n’est pas blessé comme actuellement.

Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, le board munichois s’intéresse à de nombreux gardiens pour prendre la relève. Selon les informations de Sky Sport Germany seraient sur la short list des portiers comme Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham) mais aussi Loris Karius (Schalke) , à chaque fois dans le rôle de doublure/mentor pour le jeune Urbig…

MB pour SOFOOT.com