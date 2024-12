Les Philippines ratifient un important pacte de défense avec le Japon

Les marines philippins pourraient bientôt être déployés au Japon dans le cadre du nouveau pacte. ( AFP / TED ALJIBE )

Les Philippines ont ratifié lundi un pacte de défense essentiel avec le Japon, qui va leur permettre de déployer des troupes sur leurs sols respectifs, une nouvelle manière de renforcer leurs liens pour faire face à la pression croissante de la Chine.

Ces deux pays sont des alliés de longue date des États-Unis, qui intensifient leurs alliances dans le Pacifique pour faire face aux revendications territoriales de la Chine dans la région.

Le pacte, conclu en juillet après sept mois de discussion, qui prévoit également la hausse des exercices de combat conjoints, a été ratifié par le Sénat philippin sans aucun vote négatif ni abstention, a déclaré le président du Sénat philippin, Francis Escudero.

"La ratification de l'accord confirme le partenariat stratégique entre les deux pays et leur objectif mutuel de contribuer davantage à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales et internationales", a déclaré le Sénat dans un communiqué.

"L'accord élargira la coopération en matière de défense entre les Philippines et le Japon dans le domaine maritime, dans un contexte de défis communs en matière de sécurité."

Le Parlement japonais devra également voter le traité avant qu'il n'entre en vigueur.

Le Japon avait envahi les Philippines pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les deux pays entretiennent aujourd'hui des liens militaires forts avec les États-Unis et se heurtent de plus en plus à la Chine.

Le Japon accueille environ 54.000 soldats américains. Pékin conteste sa souveraineté sur plusieurs îles dans la mer de Chine orientale.

Les incidents sont fréquents entre navires philippins et chinois autour du récif de Scarborough, que Manille revendique comme faisant partie de son territoire, mais dont Pékin a pris le contrôle en 2012.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, où transitent chaque année des échanges commerciaux d'une valeur de 5.000 milliards de dollars, en dépit d'une décision internationale selon laquelle cette affirmation ne reposait sur aucune base juridique.

Taïwan, qui se situe entre le Japon et les Philippines, est aussi devenu un point de tension croissante. La Chine et Taïwan coexistent depuis 1949 avec des gouvernements distincts, mais Pékin revendique l'île comme partie intégrante de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.