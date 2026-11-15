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Les Philippines et l'Australie signent un accord de défense
information fournie par Reuters 15/11/2026 à 06:02

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Les Philippines et l'Australie ont signé dimanche un accord de coopération en matière de défense qui, selon Manille, permettra de réduire les obstacles administratifs aux activités militaires conjointes, alors que les deux pays renforcent encore leurs liens en matière de sécurité.

Le ministre philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, a déclaré que cet accord permettrait de rationaliser la mise en oeuvre de l'accord bilatéral sur le statut des forces en visite (SOVFA) en simplifiant les procédures de coordination.

"Au lieu de 100 étapes pour accomplir une seule tâche, il n'en faudra désormais plus que 10", a-t-il dit, ajoutant que cet accord ouvrirait la voie à une coopération plus étroite entre les forces maritimes, aériennes et terrestres.

L'accord renforcera la "posture de dissuasion crédible" des Philippines, notamment en mer de Chine méridionale, a affirmé Gilberto Teodoro.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a assisté à la signature du pacte de défense à Manille, où il participe à un sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il a déclaré que cet accord permettrait de renforcer la surveillance maritime et le partage d'informations, ainsi que d'intensifier le dialogue stratégique, la formation, l'interopérabilité et le développement des infrastructures de défense.

Anthony Albanese a annoncé que l'Australie ferait des investissements supplémentaires dans la surveillance du domaine maritime, notamment dans la technologie des drones, les équipements et la formation, afin d'améliorer la détection des menaces maritimes et de cybersécurité.

(Adrian Portugal et Hollie Adams à Manille; avec Sam McKeith à Sydney)

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