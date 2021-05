Les petits commerçants plaident pour un report des soldes d'été

Dans une lettre envoyée au ministère de l'Economie, la Confédération des Indépendants et la Fédération Nationale de l'habillement demandent au gouvernement un report des soldes du 23 juin à la mi-juillet, révèle RMC.

(Photo d'illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Après des semaines de fermetures, les terrasses, lieux culturels et commerces considérés comme "non essentiels" rouvrent leurs portes mercredi 19 mai . Mais tous les commerçants, notamment ceux dans le prêt-à-porter ne sont pas sereins, et craignent de ne pas écouler leurs stocks. Dans ce contexte, la Confédération des Indépendants et la Fédération Nationale de l'habillement demandent au gouvernement de décaler les soldes d'été. Dans une lettre envoyée au ministre de l'Economie, que RMC a pu consulter en exclusivité, ces deux organisations réclament un report à mi-juillet plutôt que le 23 juin prévu actuellement.

Les petits commerçants de prêt-à-porter affirment qu' ils ne pourront pas vendre à prix cassés aussi tôt , alors qu'ils sont fermées depuis plusieurs semaines et qu'ils n'ont quasiment pas fait de marge. Les commerçants indépendants demandent par ailleurs au gouvernement de prendre à sa charge une grande campagne dans les médias pour demander aux Français de retourner dans les petites boutiques de centre-ville.

Le ministre en charge des TPE et PME Alain Griset avait fait savoir au début du mois de mai que le gouvernement trancherait sur la question "dans les quinze jours". Les commerçants devraient être bientôt fixés.

L'an dernier, les soldes d'été avaient été repoussés du 15 juillet au 11 août. Cet hiver, les soldes avaient également été décalés et prolongés de 15 jours.