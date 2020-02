Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les personnes arrivant à Pékin doivent se placer en quarantaine Reuters • 14/02/2020 à 16:40









LES PERSONNES ARRIVANT À PÉKIN DOIVENT SE PLACER EN QUARANTAINE PEKIN (Reuters) - Toutes les personnes revenant à Pékin à partir de ce vendredi doivent se placer elles-mêmes en quarantaine pour une durée de 14 jours afin d'éviter une propagation du coronavirus Covid-19, rapporte le Quotidien de Pékin, organe officiel du Parti communiste dans la capitale chinoise. Les personnes qui refusent de respecter cette période d'isolement ou de suivre les autres consignes pour enrayer l'épidémie seront punies, ajoute le journal. Ce coronavirus apparu en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, a fait 1.380 morts en Chine, selon un bilan fourni vendredi par les autorités chinoises. (Leng Cheng et Kevin Yao; version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.