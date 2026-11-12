Les pays nordiques s'engagent en faveur d'un accord de défense commun

Les pays nordiques – la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande et l’Islande – projettent un accord de défense commun afin de renforcer la capacité de dissuasion et de défense de l’Otan, ont déclaré jeudi leurs ministres de la Défense.

Ces pays, tous membres de l'Otan depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'alliance militaire respectivement en 2023 et 2024, s'efforcent depuis lors d'améliorer leur coopération, notamment en menant des exercices conjoints de préparation militaire et civile.

"Cet accord permettra une coopération plus étroite entre nous et renforcera la dissuasion et la défense dans notre région et au-delà", a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Tore Sandvik, aux journalistes aux côtés de ses homologues nordiques à Oslo.

L’un des défis particuliers soulignés par les responsables militaires de ces pays est la nécessité d’harmoniser les lois et les réglementations, notamment en ce qui concerne le déplacement transfrontalier du personnel et du matériel militaires.

"Les forces de l’Otan doivent pouvoir se déplacer facilement d’un pays à l’autre, les ravitaillements doivent parvenir là où ils sont nécessaires, et les forces doivent combattre comme un seul homme", a développé Tore Sandvik.

Cette initiative est le dernier exemple en date de la manière dont les pays nordiques renforcent leur préparation en matière de défense en réponse à la menace russe et face à l'incertitude qui entoure le rôle des États-Unis en tant que garant ultime de la sécurité de l'alliance nord-atlantique.

"L’adhésion de la Suède et de la Finlande nous offre l’occasion de renforcer également la dimension nordique de l’Otan, de déplacer des troupes… et d’organiser des exercices conjoints et de mettre en place des systèmes de commandement communs", a déclaré à Reuters le ministre danois de la Défense, Jeppe Bruus.

Les pays nordiques ont considérablement augmenté leurs budgets de défense et figurent parmi les pays de l’alliance qui dépensent le plus par habitant dans ce domaine.

La Norvège et la Finlande partagent une frontière terrestre avec la Russie.

Les pays nordiques soutiennent fermement l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La région a connu une série d’incidents - intrusions de drones et actes de sabotage contre des câbles et des gazoducs - qui ont accru les inquiétudes en matière de sécurité.

La Russie a toujours nié constituer une menace pour ses voisins nordiques et considère les accusations en ce sens inutilement alarmistes.

(Rédigé par Gwladys Fouche à Oslo ; version française Etienne Breban)