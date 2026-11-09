Les pays du G7 évaluent à Paris l'impact des "midterms" aux USA

* Première apparition de Rubio devant ses alliés depuis les élections de mi-mandat

* Incertitude sur l'avenir du conflit avec l'Iran

* Le G7 va demander davantage de moyens pour l'Ukraine

par John Irish et Simon Lewis

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent lundi à Paris où ils vont notamment chercher à évaluer si le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis est susceptible de modifier la politique de l'administration Trump vis-à-vis de l'Ukraine, du Moyen-Orient et de ses relations avec ses alliés les plus proches.

Quatre diplomates du G7 interrogés par Reuters ont souligné que les nettes majorités obtenues par les démocrates au Congrès pourraient réduire la marge de manoeuvre de la Maison blanche, tout en excluant un retour au multilatéralisme traditionnel tant que la politique étrangère restera sous le contrôle total de Donald Trump.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'exprimera pour la première fois devant ses alliés depuis les "midterms" lors de cette réunion, déplacée de Marseille à Paris pour des raisons de sécurité en raison du contexte social en France.

L'Iran devrait occuper une place prépondérante dans les discussions. Les membres du G7 ne cachent pas leur scepticisme quant aux conséquences de la guerre et craignent qu'une nouvelle intervention militaire américaine n'aggrave la crise au lieu de la résoudre.

En chemin pour Paris, Marco Rubio a jugé peu probable qu'un accord soit rapidement conclu avec Téhéran, bien que Donald Trump ait régulièrement affirmé le contraire lorsqu'il tentait - sans succès - de calmer le mécontentement des Américains avant les élections.

"Je ne dirais pas que nous sommes sur le point de faire une percée", a-t-il dit. "Pour l'instant, les discussions n'ont pas été très productives, car les exigences iraniennes sont non seulement inacceptables, mais aussi, dans certains cas, scandaleuses, ridicules et vraiment irréalistes."

RELANCER LE SOUTIEN À L'UKRAINE

L'Ukraine devrait également figurer en tête de l'ordre du jour, cette réunion ministérielle précédant les discussions trilatérales prévues mardi à Abou Dhabi entre Kyiv, Moscou et Washington.

La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Otan et la Commission européenne également représentés dans la capitale émiratie, a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, même si le Kremlin a exclu lundi qu'ils participent aux négociations.

Signe de tensions croissantes provoquées par ce conflit en Europe, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a rappelé la semaine dernière l'importance d'avoir une position européenne commune pour peser sur l'issue du conflit.

Bien que la ligne de front soit largement stabilisée, la situation de l'Ukraine est particulièrement difficile en raison de la pénurie de missiles antiaériens qui la rend vulnérable aux attaques systématiques de la Russie contre ses infrastructures énergétiques et logistiques à l'approche de l'hiver.

Selon les diplomates, l'un des objectifs de la réunion du G7 sera de maintenir la pression sur Moscou tout en mobilisant un soutien militaire, financier et énergétique supplémentaire en faveur de Kyiv.

Les ministres vont également évoquer les menaces hybrides qui affectent particulièrement les pays européens, comme les fausses alertes à la bombe visant des avions, les cyberattaques contre des supermarchés ou la désinformation en ligne, dont la Russie est largement soupçonnée.

(Reportage de John Irish ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)