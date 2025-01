Les pays de l'OCDE échouent à trouver un accord sur l'arrêt du soutien public aux énergies fossiles

La centrale à charbon de Ratcliffe-on-Soar près de Nottingham, dans le centre de l'Angleterre, avant sa fermeture fin septembre 2024 ( AFP / Oli SCARFF )

Les pays développés de l'OCDE ont échoué à trouver un accord sur l'arrêt progressif des mesures publiques de soutien financier aux industries fossiles, à quelques jours de l'investiture du climatosceptique Donald Trump à la Maison-Blanche.

"Malgré de nombreux mois de négociations et de travail acharné, les pays de l'OCDE participant aux négociations n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord pour davantage restreindre le soutien [public] aux projets liés aux combustibles fossiles", a expliqué l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans une déclaration transmise à l'AFP.

L'objectif des discussions, qui ont démarré à la mi-novembre, était d'interdire progressivement le soutien à l'industrie fossile à travers des garanties ou des prêts, ciblant en particulier les aides des agences de crédit export en faveur de l'industrie du pétrole et du gaz.

Ce projet, soutenu par l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, a fait l'objet d'une opposition de la part des États-Unis.

"Cette question pourra être rediscutée à l'avenir", a souligné l'organisation basée à Paris, sans donner plus de détails sur le calendrier.

"En attendant, tout participant qui le souhaite est libre de se joindre à ceux qui ont déjà adopté volontairement des conditions plus restrictives" en matière d'aides aux énergies fossiles, a ajouté l'OCDE.

Selon les ONG climatiques, les agences de crédit export sont les plus gros financeurs publics de l'industrie des énergies fossiles, ayant notamment permis l'émergence du gaz naturel liquéfié (GNL) à travers la contribution à plus de 80% des nouveaux projets de terminaux d'export de GNL entre 2012 et 2022.