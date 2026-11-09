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Les Pays-Bas privés de deux cadres en Ligue des nations
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 20:19

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Les Pays-Bas privés de deux cadres en Ligue des nations

Les Pays-Bas privés de deux cadres en Ligue des nations

Coup duur. A l’occasion de la prochaine fenêtre internationale, les Pays-Bas affrontent la Grèce ce vendredi et l’Allemagne lundi prochain. Deux rencontres auxquelles ne prendra pas part Virgil Van Dijk. Le capitaine batave n’est « pas assez en forme » indique un communiqué publié par la fédération néerlandaise (KNVB) ce lundi soir.

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