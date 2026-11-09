Les Pays-Bas privés de deux cadres en Ligue des nations
Coup duur. A l’occasion de la prochaine fenêtre internationale, les Pays-Bas affrontent la Grèce ce vendredi et l’Allemagne lundi prochain. Deux rencontres auxquelles ne prendra pas part Virgil Van Dijk. Le capitaine batave n’est « pas assez en forme » indique un communiqué publié par la fédération néerlandaise (KNVB) ce lundi soir.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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